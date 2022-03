Samsung by letos měl uvést svůj první odolný mobil s 5G

Moderní 5G konektivitou už v dnešní době disponují i hodně levné telefony a dá se očekávat, že za pár měsíců či maximálně let bude tento typ připojení ve smartphonech naprostým standardem. Do té doby se ale dočkáme ještě několika “poprvé”. Někdy během letošního roku by měl například podle odhadů korejský Samsung uvést svůj úplně první odolný telefon Galaxy Xcover s 5G. Kódové označení je prý SM-G736B a přístroji je přisuzován název Samsung Galaxy Xcover Pro 2.

Žádné přesnější parametry zatím známy nejsou, ale stejně jako u předchozích zástupců této vysoce odolné série můžeme předpokládat, že půjde o stoj střední třídy. Pro připomenutí: Původní Galaxy Xcover Pro z roku 2020 měl Full HD LCD displej, čtyři gigabajty RAM, 64GB úložiště, čipset Exynos 9611 či 4050mAh baterii. Kromě implementace 5G připojení, což se stane díky použití modernějšího čipsetu, se snad dočkáme minimálně větší operační paměti a také úložiště.

Zdroj: aheadlines