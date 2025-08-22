Loňské Galaxy Watch7 44mm s LTE zlevnily na minimum! Dostanou navíc Gemini v češtině Hlavní stránka Zprávičky Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch7 44mm LTE jsou nyní dostupné od 4 693 Kč místo původních 9 990 Kč Loňský model nabízí BioActive senzor, duální GPS a dostane aktualizaci na One UI 8 Watch I přes příchod nástupce představují Galaxy Watch7 při současné ceně velmi dobrý poměr výbavy a ceny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Sháníte kvalitní chytré hodinky s internetovým připojením za rozumnou cenu? Máme tip na zajímavou nabídku. Loňský model Samsung Galaxy Watch7 ve 44mm variantě s LTE je nyní na Heurece k dispozici od 4 693 Kč. To představuje výraznou slevu oproti původní ceně 9 990 Kč, za kterou se prodávaly po uvedení na trh v loňském roce. Pojďme se podívat, co tyto hodinky nabízí a zda dávají při současné ceně smysl i navzdory nedávnému příchodu nástupce. Co nabízí Galaxy Watch7 za sníženou cenu? Samsung Galaxy Watch7 představují solidní chytré hodinky, které toho i rok po uvedení na trh nabízejí stále hodně. Verze s 44mm pouzdrem disponuje 1,5″ AMOLED displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů chráněným safírovým sklíčkem. Tělo hodinek je vyrobeno z odolného hliníku. Uvnitř hodinek tepe 3nm procesor Exynos W1000, který zajišťuje svižný a plynulý chod celého systému. V recenzích byl tento čip chválen za rychlou odezvu při spouštění aplikací i přepínání mezi nimi. S 32 GB interního úložiště máte dostatek prostoru pro ukládání hudby, aplikací a dalších dat. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Pokročilé zdravotní a sportovní funkce Jednou z hlavních předností Galaxy Watch7 je vylepšený BioActive senzor, který díky 13 LED světlům a kombinaci optického a elektrického senzoru dokáže přesně sledovat srdeční tep, jednotlivé fáze spánku a další údaje o vaší kondici. Hodinky umožňují měřit EKG, saturaci kyslíku v krvi a dokonce i tělesnou teplotu. Pro sportovce a aktivní uživatele nabízí Watch7 duální GPS pracující ve dvou satelitních pásmech (L1+L5), což zajišťuje přesnou navigaci i v místech se slabším signálem. K dispozici je velké množství sportovních režimů včetně automatické detekce aktivity. Díky voděodolnosti 5 ATM (50 metrů) jsou hodinky vhodné i pro plavání. LTE konektivita a dlouhá výdrž Tato konkrétní varianta disponuje integrovaným LTE modulem, díky kterému můžete telefonovat, přijímat zprávy a používat internetové služby i bez přítomnosti telefonu. Stačí jen aktivovat eSIM kartu u vašeho operátora. Kromě toho nechybí Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC pro bezkontaktní platby a samozřejmě GPS. Baterie s kapacitou 425 mAh poskytuje podle výrobce běžnou výdrž kolem 30 hodin, při intenzivnějším používání však počítejte spíše s jedním dnem. V recenzích je výdrž hodnocena jako průměrná – není to slabina, ale ani výrazná přednost těchto hodinek. Nabíjení probíhá bezdrátově pomocí přiložené nabíječky. KOUPIT GALAXY WATCH7 44MM LTE OD 4 693 KČ Software a aktualizace na One UI Watch 8 Galaxy Watch7 běží na systému Wear OS s nadstavbou One UI Watch. Dobrou zprávou je, že Samsung potvrdil aktualizaci na One UI Watch 8, která přinese nové funkce včetně podpory asistenta Gemini v češtině. Mezi nové funkce patří také vylepšené gesto dvojitého stisknutí prstů, což umožňuje ovládat hodinky jednou rukou. Z přicházejících novinek stojí za zmínku také funkce Now Bar, která zobrazuje aktuální kontextové informace přímo na ciferníku, a možnost kombinovat dvě malé dlaždice do jedné velké, což usnadňuje přístup k informacím. Samsung je známý dobrou softwarovou podporou svých hodinek, takže se pravděpodobně dočkáte také One UI Watch 9, 10 a 11. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Závěr: Výhodná koupě pro ty, kdo nepotřebují nejnovější model Samsung Galaxy Watch7 44mm LTE za aktuální cenu od 4 693 Kč představují velmi dobrou volbu pro každého, kdo hledá kvalitní chytré hodinky s LTE připojením. I rok po uvedení na trh nabízejí solidní výkon, kompletní sadu zdravotních a sportovních funkcí a díky potvrzené aktualizaci budou relevantní i v následujících letech. Pokud nepotřebujete nutně nejnovější model a dáváte přednost dobrému poměru ceny a výkonu, Galaxy Watch7 jsou aktuálně jednou z nejlepších voleb na trhu. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Využili byste raději slevu na loňský model, nebo byste si připlatili za nejnovější Galaxy Watch8?
O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 