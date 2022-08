Sbohem, otočná luneto! Máme první dojmy z Galaxy Watch5 Pro

Pár dní poté, co Samsung oficiálně představil na tradiční letní akci Unpacked dva nové ohebné telefony, sluchátka a hodinky, dorazily tyto novinky do redakce Světa Androida. Ke všem pochopitelně chystáme samostatné recenze. Mně se dostaly do ruky (nebo spíš na ruku) Galaxy Watch5 Pro a společně s fotkami a tradiční výzvou, že se do testování můžete zapojit přidáním dotazu či tipu do komentářů, se podělím i o první dojmy.

Na první pohled pochopitelně zaujme hlavně fakt, že se Samsung rozloučil s otočnou hardwarovou lunetou a namísto ní kolem displeje vytvořil vystouplý rámeček s hladkou plochou. Ta se snaží být náhradou za lunetu tím způsobem, že vede prst při kroužení po okraji displeje a hodinky na tento pohyb reagují. Zatím se mi zdá toto řešení trochu necitlivé na dotek a současně si Galaxy Watch5 Pro několikrát myslely, že chci rolovat kroužením, přičemž jsem ale chtěl potáhnout doleva. Tohle je ale určitě o zvyku.

Vytvoření vystoupnutého kroužku hodinky opticky dost zvýšilo a kvůli minimalistickému designu pak celé připomínají naplněnou misku. Tlačítka jsou téměř stejná jako u předchozích Galaxy Watch4. Další velkou změnou je pak systém upínání, který spočívá v zasunutí řemínku do svorky a následném rozepínání a zapínání s magnetickým úchytem. Vypadá to hodně dobře a taky je to velmi pevné, ale přesto to musím prohlásit za nepraktické. Jsem zvyklý mít hodinky při běžném nošení a sportování různě utažené a s tímto systémem je změna nesmyslně komplikovaná.

Po stránce softwarové výbavy jsem zatím narazil například na několik nových pěkných ciferníků, které mají k mému potěšení také interaktivní zóny. Zahlédl jsem i několik novinek u analýzy zdraví či spánku. Na ty se podívám při přípravě větší recenze. Stejně tak na větší baterii a snad i mnohem delší výdrž. To byla největší slabina předchozí generace Samsung hodinek. Testovaný kus je varianta bez LTE konektivity.

Co byste chtěli vědět o Galaxy Wath5 Pro?