Další update pro Samsung Galaxy Watch4 je plný novinek

Do nejnovějších Samsung hodinek Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic míří v těchto dnech další update. Jen pár dní poté, co vývojáři v rámci méně významné aktualizace opravili pár chyb a zběžně vyladili systém, se majitelé těchto wearables dočkají hned několika zajímavých novinek. Balíček s označením R8xxXXU1DUJA (může se regionálně lišit), jenž se v tuto chvíli hlásí majitelům hodinek v Koreji, přináší například nová gesta či ciferníky.

Mezi novinky patří třeba možnost nastavení citlivosti detekce pádu, aby nedocházelo k falešným poplachům. Samsung přidal několik ciferníků, přičemž ty vlastnoručně vyrobené či upravené bude možné ukládat. Do těch animovaných navíc půjde nahrát také GIF. Některé uživatele to nepotěší, ale změní se graf z měření tepu v aplikaci. Dále nebude liniový, ale segmentový, což by mělo ve výsledku poskytnout lepší pohled na naměřená data.

Jedna z nejlepších změn se týká gest. Zatímco doposud zvládaly hodinky s pohybem zápěstí přijímat či odmítat hovory nebo vypínat budík, nově bude možné tímto způsobem spouštět aplikace nebo provádět další úkony. Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic si také přisvojí schopnost “zamutovat” sebe i připojení telefon.

Která novinka vám přijde nejzajímavější?

Zdroj: aheadlines