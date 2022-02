Pozor, update pro Galaxy Watch4 způsobuje citlivý problém

Jak jsme vás nedávno informovali, do chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch4 zamířil v uplynulých hodinách či dnech významný update. Má za úkol aktivovat v tomto oblíbeném kousku nositelné elektroniky několik nových funkcí. Současně se ale ukazuje, že v sobě aktualizační balíček ukrývá i problém. Uživatelé začali hlásit, že jim za určitých okolností nefungují některé oblíbené ciferníky. Ve výsledku tak není zajištěno nejpodstatnější poslání hodinek – ukazování času.

Problém se týká konkrétně ciferníků třetích stran, které v rámci ambientního režimu a aktivovaného Always-On-Display módu spoléhají na parametr “WatchFaceService.EngineL”, což potvrdilo už více vývojářů a autorů. Takto vytvořené ciferníky doposud od systému dostávaly každou minutu informaci o přepsání času, update ale tuto vazbu přerušil. DV důsledku toho zůstávají ciferníky ve zmíněné situaci “zamrzlé”, dokud uživatel neklepne prstem na displej.

Pokud už jste si aktualizaci stáhli, přesvědčte se, zda se vašeho ciferníku problém náhodou netýká. Mohlo by to mít nepříjemné důsledky. Pokud váš oblíbený ciferník ovlivněný je, raději do vyřešení použijte jiný.

Jaké v hodinkách využíváte ciferníky?

Zdroj: apolice