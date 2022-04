S Galaxy Watch4 Samsung odšpuntoval novou éru svých chytrých hodinek, které nově využívají systém Wear OS. Mimochodem jde o stále jediné hodinky na trhu, které mají systém Wear OS 3 a to jsou na trhu od srpna minulého roku. Nyní se začalo spekulovat o tom, že konečně dostanou funkci, na kterou mnozí uživatelé čekají.

Galaxy Watch4 stále čekají na Google Asistenta

Není pochyb o tom, že hodinky patří k tomu nejlepšímu, co svět Wear OS nabízí, avšak jedna pro některé uživatele klíčová věc zde chybí a to sice Google Asistent. Přestože se jihokorejská firma nechala hned několikrát slyšet, že se do hodinek dostane během několika měsíců, dodnes se tak nestalo.

Malou jiskřičku naděje vypustil do světa americký operátor Verizon, který dokonce tvrdí, že je aktualizace, která přidává podporu hlasového asistenta od Googlu k dispozici. V tuto chvíli tomu ale tak není. Více informací bychom se teoreticky mohli dozvědět na chystané konferenci Google I/O. Zcela upřímně se ale ptáme, co firmě tak dlouho trvá. Hodinky jsou na trhu více než půl roku a dokonce už nějakou dobu unikají informace o Galaxy Watch5.

Jak často využíváte Google Asistenta?

Zdroj: AndroidPolice