Samsung Galaxy Watch4 dostávají ciferníky z Galaxy Watch5

Není to ani týden, co jsme vás informovali o tom, že je možné instalovat ciferníky z Galaxy Watch5 do starších Galaxy Watch4. Jednalo se však o neoficiální postup, takže pokud se vám nechtělo stahovat si všechny ciferníky ručně, nyní dostáváte o poznání pohodlnější cestu. Hodinky Galaxy Watch4 totiž dostávají aktualizaci, která přináší hromadu nových ciferníků.

Aktualizace se samozřejmě šíří postupně a nabízí také lehce upravené rozhraní mobilní aplikace. Pro nové ciferníky bude potřeba verze 2.2.11.22081151, která se momentálně šíří přes Obchod Play a Galaxy Store.

Na jaké ciferníky se můžeme tedy těšit?

Info Board

Pro analog

Digital Neon

Analog Utility

Kinetic digits

Flower garden

Je potřeba dodat, že řada Galaxy Watch4 stále běží na starším systému, ovšem neměla by ji minout aktualizace na One UI Watch 4.5, která přinese ještě více ciferníků a samozřejmě také nové funkce. Očekávat ji můžeme během několika následujících týdnů.

Zdroj: 9to5google