Hodinky Galaxy Watch3 uvedl Samsung již před více než dvěma lety. To však neznamená, že by na ně firma zapomněla, naopak. Do hodinek nyní přichází významná aktualizace, která přidává nové ciferníky a rovněž detekci chrápání. Ta byla přitom představena až v hodinkách Galaxy Watch4.

Ze strany výrobce toto považujeme za příkladné chování. Hodinky, jejichž cena startovala nad deseti tisíci korunami jsou postavené na operačním systému Tizen, který Samsung vyměnil minulý rok za Wear OS. To ale neznamená, že je jihokorejský gigant považuje za mrtvé. Nový ukazatel aktivity lépe synchronizuje data mezi telefonem a hodinkami a zmíněné ciferníky můžeme znát z Galaxy Watch5.

Aktualizace se označuje jako R8x0XXU1DVH4 a momentálně se šíří po celém světě. Zkuste tedy zjistit, zda máte aktualizaci k dispozici i vy. Případně nám prosím dejte vědět do komentářů.

Už jste dostali novou aktualizaci?

Zdroj: SamMobile