Samsung Galaxy Watch Ultra 2 prý oslní extrémním jasem. Leaker mluví o displeji s 5 000 nity Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Watch Ultra 2 mají podle úniku dostat displej s extrémním jasem až 5 000 nitů Přibýt má i špičková odolnost proti vodě a prachu ve stupni IP69K Premiéra se čeká koncem července po boku ohebných Galaxy Z Fold8 a Z Flip8 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Úniků kolem chystaných Samsung Galaxy Watch Ultra 2 přibývá a ten nejnovější míří rovnou na displej. Známý leaker Ice Universe tvrdí, že vlajkové hodinky řady Ultra dostanou panel s jasem až 5 000 nitů – hodnotu, jakou dnes nenabídne ani většina špičkových telefonů. Jak jasný displej Galaxy Watch Ultra 2 nabídnou? Číslo jako první zveřejnil právě Ice Universe na síti Weibo a upozornil na něj web Android Authority. Dnešní Galaxy Watch Ultra se na špičce jasu dostanou na 3 000 nitů, nová generace jich má zvládnout rovných 5 000 – tedy zhruba o dva tisíce víc. Pro představu: na takovou metu nedosáhne ani většina současných vlajkových telefonů, které se drží kolem 2 000 až 3 000 nitů. V praxi by to znamenalo, že na ciferník uvidíte i v přímém letním slunci, kdy běžné displeje vyblednou. Připomeňme ale, že jde o údaj z úniku, ne z laboratoře výrobce, takže skutečnou čitelnost prozradí až testy. Jak nová generace vypadá, ostatně naznačily i nedávné oficiálně vypadající rendery. Galaxy Watch Ultra 2 se vystavují na oficiálních snímcích! Nabídnou (nejen) tenčí rámečky Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Z renderů vyplynulo, že se Ultra 2 budou držet osvědčeného vzhledu – přibudou hlavně tenčí rámečky a jemně přepracovaná luneta, jinak novinka zůstává věrná předchůdci. Co přinese odolnost ve stupni IP69K? Druhou novinkou z úniku má být zvýšená odolnost. Leaker mluví o krytí IP69K, které popisuje jako nejvyšší příčku na stupnici IP. Zatímco dnešní model si vystačí s IP68, IP69K navíc počítá i s ostřikem horkou vodou pod vysokým tlakem – ochrana mířená spíš na drsný provoz a špínu než na potápění. I tady ovšem platí, že výrobce zatím nic nepotvrdil. Co dalšího už o Galaxy Watch Ultra 2 víme? Jas a odolnost se přidávají k tomu, co se proslýchá už delší dobu. Největší pozornost dosud sklidila baterie: podle dřívějšího úniku, o kterém jsme psali, má kapacita vyrůst zhruba na 800 mAh a posunout výdrž přes tři dny na jedno nabití. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dostanou pořádnou baterii. Výdrž má překročit tři dny Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Všechno výše ale Samsung oficiálně nepotvrdil. Premiéra se podle dosavadních spekulací chystá na konec července, nejspíš na akci Unpacked po boku skládacích telefonů řady Galaxy Z; do prodeje by hodinky měly zamířit v srpnu. Láká vás displej, který přesvítí i letní slunce? Zdroje: Android Authority, Weibo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky displej Samsung Samsung Galaxy Watch Ultra únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025