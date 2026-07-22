Samsung představil Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2: poprvé se Snapdragonem, obří baterií a brutálním displejem Hlavní stránka Zprávičky Samsung dnes představil hodinky Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2 – poprvé v historii řady s čipem Snapdragon Watch Ultra 2 přinášejí o 35 % větší baterii s kapacitou a safírové sklíčko s jasem 5 000 nitů Verze Classic s otočnou lunetou letos v nabídce chybí, řada se tak zužuje na dva modely Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Skládačky byly hlavním tahákem dnešního Galaxy Unpacked, na pódiu v Londýně ale dostala prostor i zápěstí. Samsung představil Galaxy Watch 9 ve dvou velikostech a outdoorové Galaxy Watch Ultra 2 – a přestože na první pohled vypadají jako loňské modely po kosmetické úpravě, uvnitř se odehrála malá revoluce. Korejci totiž poprvé vyměnili vlastní čipy Exynos za křemík od Qualcommu. Konec Exynosů na zápěstí Watch 9: známý kabátek, nové srdce Watch Ultra 2: tenčí titan a baterie na tři dny Kolik za nové hodinky zaplatíte Konec Exynosů na zápěstí Oba modely pohání Snapdragon Wear Elite (SDW6100), který Qualcomm odhalil letos na veletrhu MWC. Jde o 3nm pětijádrový čip, jenž oproti dosluhujícímu Exynosu W1000 nabízí o více než 50 % vyšší výkon – pokud vás někdy Galaxy Watch zaseknuly uprostřed tréninku, tohle je změna, kterou reálně poznáte. Čip doplňují 2 GB RAM, u Watch 9 s 32GB úložištěm, Ultra 2 dostaly rovnou 64 GB. Z konektivity potěší Bluetooth 6.0, NFC a hlavně dvoufrekvenční GPS L1+L5 pro přesnější záznam tras. Hodinky běží na Wear OS 7 s nadstavbou One UI 9 Watch. ZOBRAZIT NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ Watch 9: známý kabátek, nové srdce Základní model pokračuje v polštářkovém „squircle“ designu, který loni rozdělil fanoušky na dva tábory – Samsung ho ale evidentně bere jako nový standard řady. Hliníkové pouzdro s odolností 5 ATM a IP68 přichází ve velikostech 40 a 44 mm s displeji 1,34″ a 1,47″ pod safírovým sklíčkem s jasem až 3 000 nitů. Baterie si polepšily na 390, respektive 445 mAh. Ze zdravotních funkcí vyzdvihněme detekci spánkové apnoe, která získala certifikaci amerického úřadu FDA, přehled Zdravé srdce pro kardiovaskulární kondici, Index kondice s denními cíli a dlouhodobou ochranu sluchu s upozorněním na přílišný hluk. Menší verze se prodává v grafitové a krémové barvě, větší v grafitové a stříbrné. Smutnou zprávou pro milovníky otočné lunety je konec verze Classic – letos se nekoná. Watch Ultra 2: tenčí titan a baterie na tři dny Hlavní hvězdou jsou ale druhé Ultra, dostupné v jediné 47mm velikosti s LTE. Titanové pouzdro je o 12 % tenčí než u první generace, a přesto se do něj vešla baterie s kapacitou 800 mAh – o 35 % větší než dosavadních 590 mAh. Působivý posun zaznamenal i 1,52″ displej pod safírovým sklem, jehož špičkový jas vystřelil ze 3 000 na 5 000 nitů; mapy a tréninková data tak zůstanou čitelná i na přímém slunci. Odolnost podtrhují certifikace IP69K, 10 ATM a potápěčská norma EN13319 – hodinky po zanoření automaticky měří hloubku, čas i teplotu vody a ještě letos dorazí plnohodnotná aplikace Diving, vyvinutá se specialistou na potápěčskou výbavu Mares. Suchozemce zase potěší nové cvičení Trailový běh s hlídáním převýšení a funkce Výživa, která podle odhadu vypocených tekutin radí, kdy a kolik pít. Kolik za nové hodinky zaplatíte Galaxy Watch 9 startují na 9 999 Kč za 40mm Bluetooth verzi, největší 44mm LTE varianta stojí 11 999 Kč. Vrcholné Watch Ultra 2 vyjdou na 18 499 Kč. Samsung navíc v předprodeji láká na cashback za recenzi – 2 000 Kč u Watch 9 a 3 000 Kč u Ultra 2 – který ceny efektivně sráží na 7 999, respektive 15 499 Kč. Nechybí ani 10% sleva na druhý produkt z nositelné elektroniky, 30% sleva na příslušenství včetně řemínků a k hodinkám dostanete 60 dní aplikace Strava zdarma. Předobjednávky běží od dnešního dne, do prodeje míří obě novinky 7. srpna. ZOBRAZIT NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ Přesvědčí vás k upgradu až Snapdragon na zápěstí, nebo vám stávající Galaxy Watch stačí? Zdroj: Samsung Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Galaxy Watch Samsung wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025