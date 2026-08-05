Galaxy Watch9 mají drahou slabinu. Nejdůležitější zdravotní funkce bez Samsungu nefungují Hlavní stránka Zprávičky Nejpokročilejší zdravotní funkce hodinek Galaxy vyžadují aplikaci Samsung Health Monitor Ta funguje výhradně na telefonech Samsungu, na Pixelu ani Xiaomi ji nespustíte Přijdete tak o EKG, měření tlaku, upozornění na fibrilaci síní i sledování spánkové apnoe Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.8.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Chytré hodinky Samsungu se dají spárovat s jakýmkoli Androidem – to platí a Samsung to rád zdůrazňuje. Co už tak nahlas neříká, je, že s cizím telefonem přijdete přesně o ty funkce, kvůli kterým si člověk drahé hodinky nejčastěji pořizuje. Dvě aplikace, které se snadno pletou Proč to není maličkost Co to znamená při nákupu Dvě aplikace, které se snadno pletou Kámen úrazu leží v tom, že Samsung provozuje aplikace dvě a jmenují se skoro stejně. Samsung Health je běžná aplikace pro sledování kroků, spánku a tepu. Funguje na jakémkoli Androidu a s ní problém není. Samsung Health Monitor je něco jiného – zdravotnicky certifikovaná nadstavba, která zpracovává signály z pokročilých senzorů. A ta oficiálně běží jen na telefonech Samsungu s Androidem 12 a novějším. Bez ní se nedostanete ke čtyřem věcem: EKG, měření krevního tlaku, upozornění na nepravidelný srdeční rytmus naznačující fibrilaci síní a sledování známek spánkové apnoe. Aplikace existuje od roku 2020, kdy odstartovala v Koreji spolu s Galaxy Watch Active2, a od té doby k původní dvojici funkcí přibyly další dvě. Proč to není maličkost Kdyby šlo o skóre energie nebo jiný vymyšlený ukazatel, nikdo by nemrkl. Jenže tohle jsou screeningové nástroje ke stavům, které se týkají stovek milionů lidí. Neléčená fibrilace síní zvyšuje riziko cévní mozkové příhody, spánková apnoe má vazbu na vysoký tlak i kardiovaskulární potíže. Samsung u všech těchto funkcí správně a opakovaně zdůrazňuje, že nejsou určeny ke stanovení diagnózy a nenahrazují lékaře. To ale jejich hodnotu nesnižuje – naopak. Jejich smysl je právě v tom, že vás nález pošle k doktorovi dřív, než byste šli sami. A přesně tuhle roli Samsung podmiňuje značkou vašeho telefonu. Co to znamená při nákupu Počítejte s tím předem. Pokud máte Pixel, Xiaomi, Motorolu nebo cokoli jiného než Galaxy, dostanete z hodinek Samsungu poctivý fitness tracker s dobrými senzory – ale bez zdravotnické nadstavby. Naopak s telefonem Samsungu se hodinky proměňují v něco docela jiného. Měl by Samsung zdravotní funkce otevřít i majitelům jiných telefonů? Zdroje: Android Authority, Samsung Support, Samsung Mobile Press Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Galaxy Watch Samsung wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025