Samsung ani letos nevynechá novou generaci hodinek Galaxy Watch

Údajně se chystají hned tři modely, jeden může dostat hranatý displej

K představení dojde tradičně v létě vedle ohebných mobilů a chytrého prstenu

Před několika dny jsme vás informovali o zprávě, která tvrdila, že Samsung chystá hranatou verzi hodinek Galaxy Watch. Na tento únik navazuje leaker @kro_roe, který se na X nechal slyšet, že Samsung opravdu chystá hned tři varianty hodinek Galaxy Watch 7.

Pokud se naplní „nejnudnější“ scénář, půjde o Galaxy Watch7, Galaxy Watch7 Pro a Galaxy Watch7 Classic. Někteří insideři však tvrdí, že záhadným třetím modelem může být zcela nová verze Galaxy Watch, která má disponovat hranatým displejem, stejně jako například konkurenční Apple Watch. Jihokorejská firma chce pravděpodobně tímto krokem do svého ekosystému nalákat i jablíčkáře, kteří delší dobu zvažují přechod na Android, ale zároveň chtějí zůstat u tvaru jablečných hodinek.

Všechny tři chystané modely mají navíc dostat čipset Exynos W940, který by měl být oproti svému předchůdci až o 30 % rychlejší a o 50 % energeticky úspornější. To by mohlo znamenat delší výdrž baterie a samozřejmě i plynulejší chod hodinek, navíc by se mohlo jednat o vůbec první 3nm počin od Samsungu. Na něm se už v Koreji pracuje delší dobu, původně měl přijít dokonce už před dvěma lety, avšak nakonec nedostal zelenou a nyní společnost údajně začala testovat druhou generaci.

Co se týče data vydání, neočekává se žádné překvapení. Hodinky Galaxy Watch7 budou představeny společně s ohebnými telefony a Galaxy Ringem v létě, pravděpodobně už v červenci, jelikož Samsung je jedním z hlavních partnerů olympijských her ve Francii a bude chtít maximálně vytěžit prostor pro reklamu nově představenými produkty.

Uvítali byste hranaté hodinky Galaxy Watch?

Zdroj: 9to5google