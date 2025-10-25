Nejlepší hodinky za 3,5 tisíce! Loňské Galaxy Watch nikdy nebyly levnější Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Watch7 zlevnily z 7 999 Kč (červenec 2024) na aktuálních 3 490 Kč podle serveru Heureka Novější Galaxy Watch8 nepřináší zásadní novinky, zatímco Watch7 dostaly aktualizaci na One UI 8 Watch Nabízejí 3nm procesor, pokročilý BioActive senzor s 13 LED, duální GPS a funkce Galaxy AI Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Když Samsung loni v červenci představil Galaxy Watch7 40mm, startovací cena byla 7 999 Kč. Šlo o solidní chytré hodinky s řadou vylepšení oproti předchůdci, ale za tu cenu měly dost konkurence. Od té doby ale uběl více než rok a cena se propadla na úroveň, která z Watch7 dělá absolutní bestseller v poměru cena/výkon. Podle serveru Heureka.cz je dnes koupíte za 3 490 Kč – tedy za polovinu původní ceny. Proč Watch7 a ne Watch8? Galaxy Watch8 jsou na trhu a přinášejí pár vylepšení – mírně vyšší výdrž baterie, vylepšené zdravotní funkce nebo jasnější displej. Jenže všechny klíčové novinky z Watch8 dostaly Galaxy Watch7 prostřednictvím aktualizace One UI 8 Watch. Ta přinesla nové rozhraní, Now Bar pro rychlý přístup k aktivním funkcím, vylepšené zdravotní metriky (Antioxidant Index, Running Coach, Vascular Load) a řadu dalších drobností. Výsledek? Watch7 jsou dnes prakticky totožné s Watch8 z hlediska softwaru, ale stojí polovinu. A když vezmete v potaz, že hardwarový základ je u obou generací téměř identický, dává volba Watch7 za 3,5 tisíce korun obrovský smysl. Co za 3 490 Kč dostanete Začněme procesorem: 3nm čip Exynos W1000 zajišťuje svižný chod systému, rychlé přepínání mezi aplikacemi a nízkou spotřebu energie. To znamená, že hodinky vydrží na jedno nabití přes den a noc i při aktivním používání. CHCI GALAXY WATCH V AKCI Klíčová je však výbava senzorů. BioActive senzor s 13 LED světly kombinuje optické a elektrické snímače pro monitorování srdečního tepu, fází spánku, spotřeby kyslíku a dalších zdravotních údajů. Přesnost měření je u Watch7 výrazně lepší než u starších modelů – Samsung tvrdí, že jde o nejpokročilejší senzor, který kdy do Galaxy Watch integroval. Další důležitá novinka je duální GPS pracující v pásmech L1 a L5. Klasická GPS v hodinkách používá jen jedno pásmo (L1), což může v místech se slabým signálem (hustá zástavba, lesní porost) způsobovat nepřesnosti. Duální GPS v Watch7 kombinuje signály z obou pásem, takže je záznam trasy mnohem přesnější – oceníte to hlavně při běhání nebo cyklistice ve městě. Galaxy AI přímo na zápěstí Samsung do Galaxy Watch7 integroval funkce umělé inteligence Galaxy AI, které vylepšují práci s daty o zdraví a tréninku. Nejužitečnější je Energy Score – denní přehled vaší kondice na základě spánku, srdeční činnosti a fyzické aktivity. Systém vám pak doporučí, jestli je dnes dobrý den na intenzivní trénink, nebo jestli je lepší si odpočinout. Funkce Running Coach pak vytvoří personalizovaný tréninkový plán podle vašich výsledků a cílů. Algoritmy Galaxy AI průběžně vyhodnocují vaši formu a přizpůsobují intenzitu tréninku, abyste předešli přetížení nebo naopak nedostatečné zátěži. CHCI GALAXY WATCH V AKCI Nechybí ani pokročilé monitorování spánku s rozborem jednotlivých fází a tipy pro lepší odpočinek. Watch7 dokážou detekovat i nepravidelný srdeční rytmus a v případě podezření vás upozorní, abyste podstoupili test na elektrokardiogramu (EKG). One UI 8 Watch: co je nového Aktualizace na One UI 8 Watch s Wear OS 6 přinesla Galaxy Watch7 několik klíčových novinek. Nejvýraznější je Now Bar – widget, který zobrazuje všechny probíhající aktivity (stopky, trénink, minutka, navigace) na jednom místě. Stačí přejet prstem a máte přehled o všem, co právě běží. Nové zdravotní funkce zahrnují Antioxidant Index (sledování oxidačního stresu), Bedtime Guidance (optimalizace času spánku) a Vascular Load (monitorování cévní zátěže). Všechny tyto funkce běží přímo na hodinkách díky AI algoritmům, takže není potřeba mít telefon neustále u sebe. CHCI GALAXY WATCH V AKCI Vylepšené rozhraní také přináší možnost zobrazení více widgetů na jedné stránce, rozšířené ovládání pomocí dvojitého ťuknutí prstů (double tap) a nové ciferníky. Samsung také přepracoval zobrazení notifikací pro lepší přehlednost. Závěr: nejlepší hodinky za 3,5 tisíce Samsung Galaxy Watch7 za 3 490 Kč jsou prostě skvělá koupě. Dostáváte prémiové chytré hodinky s pokročilými senzory, duální GPS, Galaxy AI funkcemi a aktuálním softwarem One UI 8 Watch. Novější Galaxy Watch8 nepřinášejí tolik novinek, aby stály za přirážku. Pokud hledáte chytré hodinky s Wear OS a nechcete platit 8-10 tisíc za nejnovější model, Galaxy Watch7 jsou jasná volba. Za tuto cenu je to nejlepší, co na trhu seženete. 