Co bude pohánět Galaxy Watch 6? Už to konečně víme!

Hodinky Samsung Galaxy Watch 6 jsou za rohem

Nyní unikají informace o čipsetu

Ten podle všeho žádné extra změny nepřinese

Chytré hodinky Galaxy Watch 6 od Samsungu se nám představí už za pár týdnů a nyní jsme získali informace o čipsetu, který v nich bude tikat. Po dvou letech s Exynosem W920 se dočkáme upgradu, který bude ale podle všeho jen minoritní.

Exynos W930 se v Bluetooth databázi označuje jako S5E5515, což je stejné označení, jako měl Exynos W920. Co to znamená? Existuje určitá (ačkoliv velmi malá) šance, že je na této certifikaci uvedeno mylné označení, více pravděpodobný je fakt, že se Exynos W930 od aktuálního W920 zase tolik neliší a hardware zůstává totožný, což by byla trochu škoda, na druhou stranu jak Galaxy Watch4, tak i Galaxy Watch5 patří k nejlépe odladěným Wear OS hodinkám, takže by to nemusel být takový problém.

Nový čipset podporuje také Bluetooth 5.3, Wi-Fi a vyrábí se skrz 5nm proces. Otázkou je, co se stalo s Exynosem W980, který jsme v minulosti hned několikrát spatřili v únicích. Je možné, že si jej jihokorejská firma schová exkluzivně pro model Classic/Pro, nebo se vývoj nestihl dokončit a dočkáme se ho až příští rok.

Jak se těšíte na nové hodinky od Samsungu?

Zdroj: GSMArena