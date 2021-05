O hodinkách Galaxy Watch 4 jsme vám přinesli v posledních týdnech poměrně dost informací a nyní to vypadá, že skutečně dostanou systém Wear OS. Mohlo by jít o jeden z největších kroků jihokorejské společnosti za posledních několik let.

Samsung Galaxy Watch 4 dostanou Wear OS

Web 9to5google tvrdí, že pokud se tak skutečně stane, budou Galaxy Watch 4 právoplatnými konkurenty Apple Watch a spolu s nimi prý půjde také o nejzajímavější hodinky na trhu. Se zprávou, že uvedl, že Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 4 Active poběží na systému od Googlu přišel jako první korejský server MT. Je to zároveň poprvé, co jsme vůbec o Active verzi slyšeli. Zájem na tom má prý jak Google, který tímto krokem trochu oživí systém Wear OS, tak i Samsung a to hlavně kvůli systému Tizen. Vývoj aplikací na tento systém je totiž mnohem složitější.

Dle všeho hodinky Galaxy Watch 4 přijdou také o sledování cukru v krvi, které má současná generace Galaxy Watch 3. Proč se tak ale Samsung rozhodl zatím není jasné. Co se týče data uvedení, nejvíce se spekuluje o srpnu. V tomto měsíci budou představené také nové vlajkové lodě. Máme se tedy opravdu na co těšit.

Máte raději Wear OS nebo Tizen?