Samsung poslal do Galaxy Watch 3 první aktualizaci. Co se v ní nachází?

Jen pár desítek hodin po oficiálním uvedení nových produktů posílá Samsung první update do čerstvě představených hodinek Galaxy Watch 3. Ten v nich spouští podporu pro několik funkcí, které mají hodinky dle oficiálního uvedení zvládat. K jejich zapnutí, nebo lépe řečeno nahrání do systému dochází až nyní, nicméně nejde o nic nezvyklého. První aktualizace pro Samsung Galaxy Watch 3 zapíná v hodinkách měření okysličení krve, metriku VO2 Max, analýzu spánku a vylepšené módy pro běhání.

K měření okysličení krve už dříve Samsung zmínil, že jde jen o informativní údaje a ne o “zdravotní data”. S tímto pojmem by totiž výrobce nejspíš narazil u mnohých úřadů. I tak jihokorejský Samsung v rámci první aktualizace hodinek Galaxy Watch 3 uvádí, že v některých zemích tato metrika vůbec dostupná nebude. Jde o Alžírsko, Angolu, Francii, Írán, Japonsko, Jihoafrickou republiku, Kanadu, Libyi a Thajsko. Hodiny by měly umět měřit i krevní tlak a analyzovat EKG, ale tyto funkce jsou z hlediska certifikací ještě problematičtější. Například Galaxy Watch Active 2 dostaly měření tlaku teprve nedávno a to ještě jen pro domácí jihokorejský trh.

Máte zálusk na Galaxy Watch 3?

Zdroj: sammobile