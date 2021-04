Samsung sice představil své vlajkové lodě řady Galaxy S21 již v lednu, ovšem jihokorejský gigant má dle všeho další eso v rukávu. Právě jsme se totiž dozvěděli, kdy se bude konat událost Galaxy Unpacked 2021 a k dispozici je první teaser video, které tuto informaci potvrzuje.

Dubnový Galaxy Unpacked 2021

O co půjde? To zatím není jasné a s jistotou to budeme vědět až 28. dubna 2021. Právě na toto datum je konference totiž plánovaná. Na konci videa můžeme vidět nápis “The most powerful Galaxy is coming”, což může znamenat hned několik nových zařízení. Teoreticky by mohlo jít o nový tablet Samsung Galaxy Tab S8, ovšem rozhodně to není jediná možná varianta.

Galaxy Unpacked Official Trailer

Spekuluje se totiž také o tom, že Samsung chystá nové laptopy. Může tak teoreticky přinést nový Galaxy Book Pro, potažmo Galaxy Book Pro 360. Už nyní víme, že budou mít notebooky OLED displeje a podporu 5G. Poháněny budou také nejnovějšími procesory Intel Core i5 a Core i7. Právě tomu by mohlo nasvědčovat označení nejvýkonnější. Událost možné sledovat živě buď na YouTube nebo na oficiálním webu společnosti Samsung.

Co si myslíte že Samsung představí?