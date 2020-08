Sledujte s námi dnešní Galaxy Unpacked. Co od něj očekáváme?

Za pár desítek minut svět oficiálně spatří nové produkty od Samsungu. Během akce Galaxy Unpacked, která proběhne s ohledem na aktuální pandemickou situaci netradičně pouze ve formě online streamu, bychom se měli dočkat představení pěti přístrojů z Galaxy rodiny. Těšíme se na vlajkový mobil Note 20, pokračovatele ohebné série Z Fold 2, sluchátka Buds Live, hodinky Watch 3 a tablet Tab S7. Samsung Galaxy Unpacked 2020 stream začíná v 16:00 na YouTube kanálu společnosti.

Největším tahákem akce je pochopitelně nový chytrý telefon Note 20, který se má ukázat ve dvou variantách – standardní a Ultra. Sluchátka Buds Live mají nalomit dosavadní trendy v designu bezdrátových sluchátek a podle spekulací nabídnou také žádané aktivní potlačení ruchu. Hodinky Watch 3 by měly znovu nabídnout otočnou lunetu a pár zajímavých softwarových funkcí, které jsme zatím u hodinek neviděli. Trochu menší pozornost asi bude věnována tabletu, u kterého se žádná významná revoluce neočekává. Platí to paradoxně i o ohebném telefonu Z Fold 2, který dost možná na český trh ani nedorazí. Necháme se překvapit, co si Samsung připravil.

Budete sledovat stream Samsung Galaxy Unpacked 2020?