Skončí telefony Galaxy? Samsung má prý nový plán jak porazit Apple

Samsung zvažuje změnu značky pro své prémiové telefony

Galaxy branding by mohl po 15 letech u top modelů skončit

Důvodem je snaha lépe konkurovat Applu a zpřehlednit portfolio

Jihokorejský Samsung zvažuje radikální krok ve své produktové strategii. Podle korejského webu E-Today by mohl prémiové telefony v budoucnu prodávat pod zcela novou značkou, čímž by po 15 letech opustil zavedený název Galaxy. Důvodem je prý především snaha lépe konkurovat Applu a jeho iPhonům.

Samsung údajně provedl interní studii, která měla za cíl vytvořit novou prémiovou značku oddělenou od běžného portfolia. Inspiraci mohl najít například v automobilovém průmyslu – podobně jako má Hyundai luxusní divizi Genesis nebo Toyota značku Lexus, chtěl by i Samsung jasně odlišit své top modely.

Mladí volí iPhone

Samsung se potýká s klesající oblibou zejména mezi mladší generací, která dává přednost iPhonům. A to nejen v USA, ale dokonce i na domácím jihokorejském trhu. Právě nová prémiová značka by měla pomoci tento trend zvrátit.

Zatímco dnes nesou všechny telefony Samsungu označení Galaxy a liší se jen písmeny a čísly v názvu (S24 Ultra, Z Fold 6, A55 atd.), nová strategie by měla portfolio zpřehlednit. Prémiové modely by dostaly vlastní identitu, zatímco střední a nižší třída by zůstala pod značkou Galaxy.

Samsung však musí zvážit i rizika – uvedení nové značky by si vyžádalo masivní marketingové investice a není jisté, jak by změnu přijali zákazníci. Není to přitom poprvé, co firma své produktové řady mění – před lety už sloučila většinu modelů pod značku Galaxy A, aby portfolio zjednodušila.

Více značek může fungovat

Pokud by se Samsung pro tento krok rozhodl, nebyl by prvním výrobcem s více značkami. Například čínské Xiaomi úspěšně provozuje samostatné značky POCO a Redmi, africký Transsion zase stojí za značkami Tecno, Infinix a iTel. O konkrétních názvech či termínech zatím Samsung mlčí. Uvidíme tedy, zda se dočkáme nové prémiové značky už s příští generací top modelů, nebo zda si na tuto změnu budeme muset ještě počkat.

Uvítali byste nový branding vlajkových Samsungů?

Zdroj: E-Today, Notebookcheck