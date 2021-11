Chystaný tablet Samsung Galaxy S8 Ultra nabídne jistě to nejlepší, co je na trhu s Android tablety dostupné. Můžeme počítat se vším od nekompromisního výkonu přes jemný a rychlý displej až po (na poměry tabletů) skvělé fotoaparáty. Nyní leaker @IceUniverse na svém Twitteru sdělil, že bude mít displej výřez, který je vypadá podobně jako u nových MacBooků Pro.

Aby svá slova něčím potvrdil, doložil ke svému tweetu rovněž oficiálně vypadající render, na kterém můžeme tento výřez vidět. Dle něj se v něm však nachází dvojice fotoaparátů, přičemž jeden z nich je ultraširoký a dokáže natáčet videa ve 4K rozlišení při 60 fps, takže je velká šance že bude mít tuto schopnost také hlavní selfie fotoaparát.

It seems that many people doubt the Notch of Galaxy Tab S8 Ultra.

Now I can tell you with 100% certainty that Notch must exist, but it's not big. It is equipped with two front cameras, including ultra wide-angle cameras, which can shoot 4K 60fps. pic.twitter.com/VMYk8I3zTg

— Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2021