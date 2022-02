Do představení vlajkové řady Galaxy S22 a tabletů Galaxy Tab S8 zbývá necelý týden. Samsung již oficiálně potvrdil, že se konference Galaxy Unpacked bude konat 9. února, ovšem pod pokličkou se mu nepodařilo utajit oficiální materiály ke všem třem tabletům. Víme o nich tedy téměř vše podstatné.

Galaxy Tab S8 Ultra se pochlubí obřím displejem

Tyto snímky nám přinesl populární leaker Evan Blass a můžeme si tak předběžně prohlédnout, jakými specifikacemi budou jednotlivé modely disponovat. Informace na snímcích se navíc shodují s již dříve uniklými specifikacemi, takže zde máme zřejmě finální podobu. Nejdražší Samsung Galaxy Tab S8 Ultra se pochlubí hned 14,6palcovým AMOLED displejem s rozlišením 2960 x 1848 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Rozměry pak činí 326,4 x 280,6 x 5,5 mm a tablet váží solidních 728 gramů. Verze s 16 GB RAM a 512GB úložištěm by měla vycházet na sebevědomých 41 500 Kč.

Galaxy Tab S8+ jako rozumný kompromis?

Pod kapotou všech tabletů samozřejmě nalezneme čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 a můžeme se těšit také na podporu microSD karet, přičemž kapacity baterie se samozřejmě liší. Nejvyšší Ultra verze dostane 11 200 mAh baterii s podporou 45W nabíjení. V balení nalezneme kromě tabletu také USB-C kabel, sponku na vysunutí SIM karty a také pero S Pen.

To přitom není exkluzivita pouze pro nejvyšší verzi. V balení tabletu Galaxy Tab S8+ totiž rovněž nalezneme S Pen a nabíjecí kabel. Tablet se pochlubí stále velkým 12,4palcovým AMOLED panelem s rozlišením 2800 x 1752 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Rozměry pak činí 285 x 185 x 5,7 mm a váha se zastavila na 572 gramech. Střední model bude vybaven 10 090mAh baterií se 45W nabíjením. Plus varianta by měla vycházet na 24 500 Kč v případě základní paměťové verze.

Základní Galaxy Tab S8 pouze s LCD panelem

Co se týče základního modelu, ten dostane 11palcový LCD displej s rozlišením 2560 x 1600 pixelů a samozřejmostí je i u základního modelu 120Hz obnovovací frekvence. Tablet se chlubí nejmenšími rozměry, které činí 253,8 x 165,3 x 6,3 mm a váží 503 gramů. O výdrž se pak postará 8000mAh baterie a i v balení základního modelu se můžeme těšit na pero S Pen. Zda v nich budou nějaké rozdíly není v tuto chvíli jisté. Za tuto verzi bychom měli zaplatit přibližně 23 500 Kč. Pokud jste se tedy doteď nemohli rozhodnout, jakou verzi tabletu si koupíte, máte rozhodně o čem přemýšlet.

Jaký model vás zaujal nejvíce?

Zdroj: GSMArena