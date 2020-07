Stáhněte si parádní tapety z chystaného Galaxy Tab S7 již nyní

Společnost Samsung uvede tablety Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S7+ již za pár týdnů, ovšem již nyní si můžete stáhnout oficiální tapety. Samsung vytvořil celou řadu abstraktních tapet v různých barevných provedeních a za nás vypadají moc pěkně. Pokud tedy máte nějaký tablet a chcete ho oživit, mohla by to být správná volba.

Redaktoři ze SamMobile dokázali vypátrat všech dvanáct nových tapet s vysokým rozlišením 2800 x 2800 pixelů. Pokud chcete, můžete si stáhnout ZIP archiv, který má asi 76 MB a stáhnout si všechny tapety. Jejich náhledy můžete vidět níže.

Co se týče samotných specifikací, jako vůbec první tablet na světě dostane Galaxy Tab S7+ čipset Snapdragon 865 Plus, takže můžeme počítat také s podporou 5G sítí. Přední stranu obklopí 12,4″ Super AMOLED displej s rozlišením 2 800 x 1 752 pixelů, který bude samozřejmě podporovat S Pen. Počítat můžeme s Androidem 10 s nadstavbou One UI 2.5 a spekuluje se také o čtečce otisků prstů v displeji.

Líbí se vám tapety z Galaxy Tab S7?

Zdroj: androidheadliners