Samsung Galaxy Tab S7+ dostane 10 000 mAh baterii. Co dalšího víme?

To, že Samsung chystá novou vlajkovou loď na poli tabletů není žádné tajemství. Objevují se však nové informace, které potvrzují, že budou nabízeny hned dvě varianty. Standardní Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S7+, který navíc nabídne obří 10 000 mAh baterii.

Galaxy Tab S7+ dostane 10 000 mAh baterii

Několik certifikačních dokumentů TUV Rheinland a Safety Korea potvrzují, že se bude uvnitř Plus varianty nacházet vskutku velká baterie. Má jít o 10 000 mAh akumulátor. Jsme tak velice zvědaví na první testy a na porovnání výdrže s přímým konkurentem, kterým je iPad Pro.

Očekává se, že hlavním rozdílem mezi standardní a Plus variantou bude velikost. První zmíněný nabídne 11″ OLED displej, zatímco Plus verze 12,4″ OLED panel. Oba dva mají mít obnovovací frekvencí 120 Hz a čipset Snapdragon 865 s podporou 5G. Zatím však nemáme žádné informace o paměťových variantách. Dle prvních spekulací mají být dvě a to buď s 8 a 12 GB RAM.

