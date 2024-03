Samsungu uniká spousta detailů o tabletu Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Jde o druhou aktualizaci modelu z roku 2020, žádnou velkou změnu nečekejte

Povedlo se nám zjistit českou cenu, nastavená je rozumně

Není to tak dlouho, co jsme vás naposledy informovali o připravovaném tabletu střední třídy, kterým je Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024). V pořadí půjde o již druhou aktualizaci modelu, jenž poprvé debutoval čtyři roky nazpět. Během posledních dní se s úniky roztrhnul pytel – dokonce samotný Samsung omylem vyvěsil produktové stránky na svých oficiálních webech – a stopy vedou až do tuzemských e-shopů.

Tablet se nám podařilo najít v katalozích prodejců Mall a CZC. Zatímco u většiny podobných úniků, se kterými jsem dosud pracoval, se cena zařízení napříč e-shopy víceméně shodovala a lišila se maximálně ve stovkách korun, tady se bavíme o rozdílech v tisících. Já osobně se ale přikláním k tomu, že zařízení bude v konfiguraci 4/64GB bez LTE skutečně stát něco kolem oněch 10 729 Kč, jak uvádí první zmíněný obchod. Tomu, proč částka 6 991 Kč (uváděná portálem CZC) nedává smysl, se budu věnovat později. Cena totožné varianty pro slovenský trh je pak zdánlivě 429 eur (v přepočtu 10 900 Kč).

Už poněkolikáté se nám také potvrzují parametry – byť ty už jsme si mohli shrnout díky zmíněným leakům z webovek Samsungu. Tablet přinese 10,4palcový TFT panel s rozlišením 2000×1200 pixelů a podporou dotykového pera S Pen, nový čipset Exynos 1280, 7 040mAh baterii, reproduktory s Dolby Atmos a 8Mpx hlavní fotoaparát.

Proč je nižší cena nesprávná?

V prvé řadě se musíme zamyslet nad zařízením jako takovým. Jde o nástupce modelu z roku 2022, který byl uveden s cenou 9 999 Kč v totožném paměťovém provedení. Pokud chce Samsung ve svém portfoliu zachovat určitou logiku, nedávalo by nacenění letošního kousku na neúplných 7 000 Kč vůbec žádný smysl. S cenou 6 990 Kč je navíc na CZC k dostání právě ona verze z předloňska.

V potaz beru také tvrzení dalších dobře informovaných zdrojů. Například německý leaker Roland Quandt dříve zmiňoval počáteční cenu kolem 400 eur (10 100 Kč v přepočtu) a insider Sudhanshu Ambhore hovořil specificky o částce 429 eur (asi 10 900 Kč). Ano, těch stejných 429 eur, jako má podle Mallu stát na Slovensku.

A můžeme pokračovat dál – například dánská odnož prodejce Expert, jak se mi povedlo najít, tablet uvádí s cenou 3 499 dánských korun, což v přepočtu činí asi 11 900 těch českých.

Neúplnost listingů jako indikátor minimálních změn

Zkrátka a dobře, stránka u CZC je evidentně nedokončená – nenajdeme na ní finální informace. Nicméně, s podobnými nedostatky se setkáme také u zmíněného Mallu nebo na řadě dalších webů. Někde jsou aktuální parametry, ale chybí nové produktové fotografie. Jinde zas odpovídá realitě pouze část parametrů.

Neúplnost listingů jasně dokazuje, že tablet prochází pouze docela nudnou aktualizací a přináší naprosté minimum reálných změn. Ještě jsem totiž neviděl, aby zařízení, které je zcela nové a oproti předchůdci nabízí plno vylepšení, uniklo se zkopírovanou produktovou stránkou, jako je tomu právě u Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024).

Co říkáte na Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) vy?

Zdroje: vlastní, WinFuture