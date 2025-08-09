TOPlist

Samsung brzy uvede tři nové tablety. Unikly jejich specifikace i evropské ceny

  • Samsungu unikly kompletní specifikace tří nových tabletů Galaxy Tab S11, S11 Ultra a S10 Lite
  • Vlajkové modely dostanou procesory MediaTek Dimensity 9400, levnější S10 Lite čipset Exynos 1380
  • Tablety přijdou do Evropy začátkem září s cenami od 399 do 1759 eur

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.8.2025 14:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy tab s10 ultra predni zadni strana se stylusem

Známý leaker billbil-kun prostřednictvím serveru Dealabs exkluzivně odhalil kompletní informace o třech připravovaných tabletech Samsung. Jde o modely Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra a také už chvíli diskutovaný Galaxy Tab S10 Lite. K dispozici jsou nejen technické specifikace všech tří zařízení, ale také jejich evropské ceny a plánované konfigurace paměti.

Galaxy Tab S11 nabídne 11″ AMOLED displej

Základní model Galaxy Tab S11 dostane 11palcový AMOLED displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů. Pod kapotou bude pracovat procesor MediaTek Dimensity 9400 doplněný 12 GB operační paměti. Samsung nabídne tři varianty úložiště – 128 GB, 256 GB nebo 512 GB.

KOUPIT GALAXY TAB S10+

Tablet vyfotí snímky pomocí 13Mpx hlavního fotoaparátu, pro videohovory poslouží 12Mpx přední kamera. O výdrž se postará baterie s kapacitou 8 400 mAh s podporou 45W rychlého nabíjení. Zvuk zajistí čtveřice reproduktorů a v balení najdete také stylus S Pen. Hmotnost zařízení má podle úniku činit 482 gramů při tloušťce pouhých 5,5 mm.

Galaxy Tab S11 Ultra s obřím 14,6″ displejem

Vrcholný model Galaxy Tab S11 Ultra vsadí na masivní 14,6palcový AMOLED panel s rozlišením 2960 × 1848 pixelů. Stejně jako menší verze využívá čipset MediaTek Dimensity 9400, ale nabídne až 16 GB RAM v nejvyšší konfiguraci. Úložiště bude k dispozici ve variantách 256 GB, 512 GB nebo 1 TB.

samsung galaxy tab s11 ultra render
Zdroj: evleaks/X

Fotoaparáty zůstávají stejné jako u menšího modelu – 13Mpx vzadu a 12Mpx vpředu. Větší rozměry umožnily instalaci 11 600mAh baterie se 45W nabíjením. Tablet podporuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, přičemž vybrané konfigurace nabídnou také 5G konektivitu. Hmotnost dosahuje 692 gramů.

KOUPIT GALAXY TAB S10 ULTRA

Galaxy Tab S10 Lite jako dostupná alternativa

Samsung se chystá uvést také cenově dostupnější Galaxy Tab S10 Lite s 10,9palcovým displejem o rozlišení 2112 × 1320 pixelů. Místo procesoru MediaTek zde najdeme čipset Exynos 1380 doplněný 6 nebo 8 GB operační paměti. Úložiště bude dostupné ve verzích 128 GB nebo 256 GB.

samsung nové tablety galaxy tab s10 fe
Tablety Samsung Galaxy Tab S10 FE

Tablet nabídne 8Mpx hlavní fotoaparát a 5Mpx přední kameru. Baterie má kapacitu 8 000 mAh s podporou 25W nabíjení. Na rozdíl od dražších modelů dostane pouze dvojici reproduktorů, ale překvapivě si zachová podporu stylusu S Pen. Zařízení bude dostupné ve třech barvách – šedé, stříbrné a červené.

Srovnání specifikací všech tří modelů

SpecifikaceGalaxy Tab S11Galaxy Tab S11 UltraGalaxy Tab S10 Lite
Displej11″ AMOLED
2560 × 1600		14,6″ AMOLED
2960 × 1848		10,9″
2112 × 1320
ProcesorMediaTek Dimensity 9400MediaTek Dimensity 9400Exynos 1380
RAM12 GB12 GB / 16 GB6 GB / 8 GB
Úložiště128/256/512 GB256/512 GB / 1 TB128/256 GB
Hlavní fotoaparát13 Mpx13 Mpx8 Mpx
Přední kamera12 Mpx12 Mpx5 Mpx
Baterie8400 mAh11 600 mAh8000 mAh
Nabíjení45 W45 W25 W
Reproduktory442
Wi-FiWi-Fi 6EWi-Fi 7Wi-Fi 6
S PenAnoAnoAno
Hmotnost482 g692 g524 g
Tloušťka5,5 mm5,5 mm6,6 mm

Cena a dostupnost

Podle uniklých informací budou tablety v Evropě dostupné mezi 4. a 5. zářím 2025. Samsung nabídne všechny modely jak ve Wi-Fi variantě, tak s podporou 5G konektivity.

Galaxy Tab S11 vyjde na 899 až 1079 eur podle konfigurace paměti a konektivity. Model s 12 GB RAM a 128 GB úložištěm bude stát 899 eur (22 000 Kč v přepočtu) ve verzi pouze s Wi-Fi nebo 1049 eur (25 600 Kč) ve variantě s podporou 5G. Nejvyšší verze s 512 GB dostupná pouze s Wi-Fi vyjde na 1079 eur (26 400 Kč).

ŘADA GALAXY TAB S10 NA ALZA.CZ

Galaxy Tab S11 Ultra odstartuje na částce 1339 eur (32 700 Kč) za základní Wi-Fi verzi s 256 GB. Nejvyšší konfigurace s 16 GB RAM a 1 TB úložištěm vyjde na 1759 eur (43 000 Kč). Modely s 5G konektivitou budou o 150 eur dražší.

Nejdostupnější Galaxy Tab S10 Lite začne na 399 eurech (9 800 Kč) za Wi-Fi variantu s 6 GB RAM a 128 GB úložištěm. Nejvyšší konfigurace s 8 GB RAM, 256 GB a 5G bude stát 529 eur (12 900 Kč). Samsung nabídne tablet ve třech barvách – šedé, stříbrné a červené.

Jak se na nové tablety od Samsungu těšíte vy?

Zdroj: Dealabs

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.

Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou

Jakub Kárník
8.1.
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.