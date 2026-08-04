Za 12 tisíc to nebyla žádná sláva, za 8 490 Kč už ano. Samsung Tab S10 FE má cashback 4 000 Kč, S Pen dostanete rovnou v balení

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.8.2026 20:00
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Tab S10 FE je učebnicový příklad tabletu, u kterého všechno stojí a padá s cenou. Za původních 12 490 Kč to byl slušný, ale ničím nevynikající kus – konkurence nabízela za stejné peníze víc výkonu. S cashbackem 4 000 Kč se ale dostává na 8 490 Kč a v téhle hladině najednou dává smysl každému, kdo má rád One UI a je usazený v ekosystému Samsungu.

👍 Berte, pokud máte telefon Samsung, chcete si psát perem a oceníte odolnost proti vodě.
🤔 Váhejte, pokud hledáte výkon na hry – Exynos 1580 je na běžnou práci a video, ne na náročné tituly.
💰 Cenovka: 8 490 Kč se S Penem v balení; nezapomeňte se ale zaregistrovat do cashback akce, sama se nezapočítá.

CHCI TABLET S CASHBACKEM

Pero v balení a odolnost, kterou tablety nemívají

Dvě věci dělají z Tab S10 FE zajímavý kus. Zaprvé S Pen je součástí balení – u konkurence za pero připlácíte často dva tisíce a víc, tady si můžete rovnou psát poznámky, kreslit a podepisovat dokumenty. Zadruhé krytí IP68, tedy plná odolnost proti prachu a ponoření do vody: na tabletu, který koluje po domácnosti s dětmi nebo si ho berete do kuchyně k receptu, je to k nezaplacení a v téhle kategorii naprostá rarita.

Displej 10,9″ s rozlišením 2304 × 1440, 90 Hz a jasem 600 nitů je ostrý a plynulý, tělo má tloušťku 6 mm při hmotnosti 497 gramů. Baterie 8 000 mAh s 45W nabíjením vydrží dlouhý den a slot na microSD až 2 TB řeší malé úložiště, což je u Applu nemyslitelné. A pak je tu One UI – kdo má telefon Samsung, ocení sdílení schránky, propojení notifikací i režim DeX, který z tabletu udělá skoro počítač.

Kde je poznat, že jde o FE model

Označení FE znamená „Fan Edition“, tedy odlehčenou verzi vlajkové řady – a je to znát. Exynos 1580 je střední třída: na YouTube, prohlížení, poznámky a lehčí hry stačí bez problémů, u náročných 3D titulů ale narazíte. Displej je IPS, ne AMOLED, takže černá není tak hluboká jako u dražších Tabů S. A adaptér není v balení, takže pokud chcete využít 45W nabíjení, musíte si ho dokoupit.

Na Alze má tablet hodnocení 4,5 z 5 od třinácti zákazníků. Za 12 490 Kč byste ho museli dobře zvažovat, za 8 490 Kč je to rozumný rodinný tablet s perem, odolností a systémem, který znáte z telefonu.

ZÍSKAT ZPĚT 4 000 KČ

Používáte na tabletu pero, nebo je to pro vás zbytečnost?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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