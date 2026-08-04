Za 12 tisíc to nebyla žádná sláva, za 8 490 Kč už ano. Samsung Tab S10 FE má cashback 4 000 Kč, S Pen dostanete rovnou v balení Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Tab S10 FE má 10,9" displej s 90 Hz, čip Exynos 1580, odolnost IP68 a pero S Pen v balení Po uplatnění cashbacku 4 000 Kč vyjde na 8 490 Kč místo 12 490 Kč Za dvanáct a půl tisíce to byl průměr, s cashbackem se z něj stává zajímavá volba Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.8.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Tab S10 FE je učebnicový příklad tabletu, u kterého všechno stojí a padá s cenou. Za původních 12 490 Kč to byl slušný, ale ničím nevynikající kus – konkurence nabízela za stejné peníze víc výkonu. S cashbackem 4 000 Kč se ale dostává na 8 490 Kč a v téhle hladině najednou dává smysl každému, kdo má rád One UI a je usazený v ekosystému Samsungu. 👍 Berte, pokud máte telefon Samsung, chcete si psát perem a oceníte odolnost proti vodě.🤔 Váhejte, pokud hledáte výkon na hry – Exynos 1580 je na běžnou práci a video, ne na náročné tituly.💰 Cenovka: 8 490 Kč se S Penem v balení; nezapomeňte se ale zaregistrovat do cashback akce, sama se nezapočítá. CHCI TABLET S CASHBACKEM Pero v balení a odolnost, kterou tablety nemívají Dvě věci dělají z Tab S10 FE zajímavý kus. Zaprvé S Pen je součástí balení – u konkurence za pero připlácíte často dva tisíce a víc, tady si můžete rovnou psát poznámky, kreslit a podepisovat dokumenty. Zadruhé krytí IP68, tedy plná odolnost proti prachu a ponoření do vody: na tabletu, který koluje po domácnosti s dětmi nebo si ho berete do kuchyně k receptu, je to k nezaplacení a v téhle kategorii naprostá rarita. Displej 10,9″ s rozlišením 2304 × 1440, 90 Hz a jasem 600 nitů je ostrý a plynulý, tělo má tloušťku 6 mm při hmotnosti 497 gramů. Baterie 8 000 mAh s 45W nabíjením vydrží dlouhý den a slot na microSD až 2 TB řeší malé úložiště, což je u Applu nemyslitelné. A pak je tu One UI – kdo má telefon Samsung, ocení sdílení schránky, propojení notifikací i režim DeX, který z tabletu udělá skoro počítač. Kde je poznat, že jde o FE model Označení FE znamená „Fan Edition“, tedy odlehčenou verzi vlajkové řady – a je to znát. Exynos 1580 je střední třída: na YouTube, prohlížení, poznámky a lehčí hry stačí bez problémů, u náročných 3D titulů ale narazíte. Displej je IPS, ne AMOLED, takže černá není tak hluboká jako u dražších Tabů S. A adaptér není v balení, takže pokud chcete využít 45W nabíjení, musíte si ho dokoupit. Na Alze má tablet hodnocení 4,5 z 5 od třinácti zákazníků. Za 12 490 Kč byste ho museli dobře zvažovat, za 8 490 Kč je to rozumný rodinný tablet s perem, odolností a systémem, který znáte z telefonu. ZÍSKAT ZPĚT 4 000 KČ Používáte na tabletu pero, nebo je to pro vás zbytečnost? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Android tablet Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025