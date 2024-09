Samsung letos ještě nepředstavil nástupce tabletů Galaxy Tab S9. O chystané řadě Galaxy Tab S10 toho vlastně není zatím moc známo, ale server svztechinfo už získal informace o cenách, se kterými mají nové tablety vstoupit na trh ve Švýcarsku.

Podle nejnovějších informací by mělo k vydání dojít ještě před Vánocemi. Je to pořád lepší, než zmeškat i vánoční nákupní horečku, ale přesto si myslíme, že tablety jsou typickým zařízením, které pořídíte dětem do školy. Je tedy škoda, že Samsung nestihl vydání spolu se skládačkami.

Specifikace

Tablety Galaxy Tab S10 mají mít podle dosavadních úniků následující specifikace:

Specifikace Tab S10+ Tab S10 Ultra Procesor MediaTek Dimensity 9300+ SoC, GPU Arm Immortalis-G720 MC12 Displej 12,4″ AMOLED, 120 Hz 14,6″ AMOLED, 120 Hz Fotoaparáty Duální zadní fotoaparáty Nabíjení 45W rychlé nabíjení Software Android 14 s OneUI RAM a úložiště Až 12 GB RAM, 512 GB úložiště Až 16 GB RAM, 1 TB úložiště

Nedá se říct, že by nové specifikace lákaly majitele aktuální řady k upgradu. Zvláště použití čipsetu MediaTek Dimensity 9300+ v zařízení nejvyšší řady není minimálně u Samsungu obvyklé.

Ceny

Když k rozpakům ze specifikací přidáme uniklé ceny, vypadá to ještě hůř. Každá konfigurace je o asi 5000 Kč dražší než byla srovnatelná konfigurace modelu Tab S9. Navíc v nabídce úplně chybí nejmenší tablet, který je ale pro hodně lidí zajímavý právě kompaktními rozměry.

Verze CHF Kč Tab S10+ WiFi 256 GB 1 179 31 600 WiFi 512 GB 1 299 34 800 5G 256 GB 1 319 35 300 5G 512 GB 1 439 38 550 Tab S10 Ultra WiFi 256 GB 1 399 37 500 WiFi 512 GB 1 519 40 700 5G 256 GB 1 549 41 500 5G 512 GB 1 669 44 700 WiFi 1 TB 1 829 49 000 5G 1 TB 1 979 53 000

Je ale třeba připomenout, že se nejedná o oficiální informaci a také, že pouhý přepočet cen podle kurzu může být zavádějící. Samsung může zohlednit místní poměry a také podpořit prodeje nějakou zajímavou akcí.

Co říkáte na uniklé ceny tabletů Tab S10?

Zdroj: svztechinfo