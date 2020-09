Samsung Galaxy Tab Active 3 oficiálně: odolný tablet s perem S Pen

Samsung oficiálně odhalil tablet Galaxy Tab Active 3. Jedná se o odolný tablet s průměrnými specifikacemi, za to však nabídne pero S Pen. Samsung si prý vzal hodně k srdci zpětnou vazbu uživatelů, kteří si stěžovali, že se v portfoliu aktuálně žádný takový tablet nenabízí.

Samsung Galaxy Tab Active 3 oficiálně

Co se týče odolnosti, zde je potřeba Samsung pochválit. Tablet by měl bez problémů přežít pády z až 1,5 metru a samozřejmě nechybí certifikace IP68. Přední stranu pak pokrývá 8″ LCD panel s rozlišením 1920 x 1200 pixelů. Je navíc uzpůsoben tak, aby bylo možné na něm pracovat i v rukavicích. Pokud máte rukavice příliš silné, je zde připraveno pero S Pen, kterým lze celý tablet ovládat.

Co se týče výkonu, zde tablet příliš neoslní. Výkon však ani nemá být dominantou tohoto modelu, takže mu to lze odpustit. Pod kapotou nám tedy tiká Exynos 9810, který je například ve dva roky starém modelu Galaxy Note 9. Sekundují mu 4 GB operační paměti RAM a 128 GB úložiště. Systémem je pak Android 10 a nechybí ani věci jako čtečka otisků prstů nebo 5 megapixelová selfie kamerka. O hlavní fotografie se postará zadní 13 megapixelový snímač. O výdrž baterie se stará 5 050 mAh akumulátor, který je navíc vyměnitelný. Tablet je k dispozici v Evropě, ovšem cenu zatím společnost nesdělila.

Na co byste takový tablet využili?