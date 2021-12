Trh s Android tablety zejména ve střední třídě v posledních několika letech dosti strádal, což se ale začíná měnit. Výrobci totiž představují zajímavé tablety, které mývají kvalitní displeje i dostatek výkonu, tedy dvě hlavní věci, které u podobného zařízení oceníte nejvíce. Svého dalšího zástupce chystá i Samsung, jelikož by měl na začátku příštího roku představit model Galaxy Tab A8 10.5 (2021). Ano, skutečně se bude tablet označován letošním rokem.

Galaxy Tab A8 10.5 2021 půjde brzy do výroby

O tomto tabletu jsme mohli číst spekulace už několik měsíců zpět, přičemž by se měl během několika dní dostat do sériové výroby. Na internet nyní unikají oficiální rendery, které jako první přinesl web WinFuture. Z nich lze vyčíst, že na pravé straně nalezneme power tlačítko a ovládání hlasitosti, na té levé je slot na microSD kartu. Potěší také přítomnost audio jacku a samozřejmě USB-C konektor.

Přední stranu by měl pak pokrývat 10,5″ LCD displej s Full HD+ rozlišením a pro videohovory a selfies poslouží 5Mpx kamerka. Na zadní straně se nachází jediný 8Mpx hlavní snímač. Pod kapotou by měl tikat čipset Unisoc Tiger T618 v kombinaci se 3/4 GB RAM, který je o něco výkonnější, než třeba Snapdragon 665. Výdrž pak dostane na starost 7040mAh baterie. K dispozici bude ve třech barevných variantách a to za cenu 230 EUR, což je asi 5 800 korun.

Na jaké úkony používáte tablet?