Levný Samsung Galaxy Tab A11 uniká na první fotografii. Představit se má už brzy

Samsungu unikla fotografie tabletu Galaxy Tab A11 pro nižší cenový segment
Zařízení s označením SM-X135N zachytila jihokorejská certifikační agentura
Společně s modelem Tab A11+ by měl dorazit do Indie v příštím měsíci

Adam Kurfürst
Publikováno: 11.8.2025 10:00

Společnost Samsung připravuje nové přírůstky do portfolia cenově dostupných tabletů. Na certifikační fotografii z jihokorejské agentury Safety Korea se objevil Galaxy Tab A11 s modelovým označením SM-X135N. Snímek prozrazuje základní design zařízení, které bude pokračovatelem loňského modelu Tab A9.

Příchod do Indie už příští měsíc

Podle známého leakera Abhishka Yadava Samsung plánuje uvedení dvou nových tabletů – Galaxy Tab A11 a Tab A11+ – na indický trh už v příštím měsíci. Oba modely budou patřit do základní cenové kategorie a nahradí modely Tab A9 a Tab A9+ uvedené v předloňském roce.

Z uniklé certifikace vyplývá, že tablet ponese označení SM-X135N. Konkrétní technické specifikace zatím Samsung neodhalil, nicméně dřívější úniky naznačují 5 000mAh baterii. Pro tablet jde o směšně nízkou kapacitu, která však odpovídá předchůdci Tab A9 s jeho 5 100mAh článkem.

Samsung rozšiřuje tabletové portfolio

Galaxy Tab A11 není jediným tabletem, na kterém Samsung aktuálně pracuje. Výrobce současně vyvíjí prémiové modely Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra a Tab S10 Lite, které se zaměří na náročnější uživatele. Řada Tab A však cílí na zákazníky hledající cenově dostupné zařízení pro běžné použití, sledování videí nebo vzdělávání.

Samsung brzy uvede tři nové tablety. Unikly jejich specifikace i evropské ceny
Adam Kurfürst
Zprávičky

Očekávaná dostupnost a cena

Zatímco indický trh by se měl nových tabletů dočkat už příští měsíc, informace o evropské nebo české dostupnosti zatím chybí. Vzhledem k pozici v portfoliu lze očekávat cenu kolem 5 000 Kč pro základní model Tab A11, přičemž varianta Plus by mohla startovat okolo 6–7 tisíc korun.

Uvítali byste cenově dostupný tablet od Samsungu pro základní použití?

Zdroje: GSMArena, Safety Korea, @yabhishekhd/X