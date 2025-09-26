Samsung Galaxy Tab A11 představuje evoluci, ale v určitých směrech tento levný tablet zaspal Hlavní stránka Zprávičky Nový Samsung Galaxy Tab A11 se objevil v katalogu českého prodejce s cenou od 4 499 Kč Tablet přináší 8,7" displej s 90Hz obnovovací frekvencí pro plynulejší zobrazení Selfie kamera dostala upgrade z 2MP na 5MP pro kvalitnější videohovory Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.9.2025 17:00 Žádné komentáře 0 Samsung na některých světových trzích představil nový cenově dostupný tablet Galaxy Tab A11. Přestože na oficiální oznámení pro český trh si ještě počkáme, zařízení se už objevilo v katalogu jednoho z tuzemských prodejců. Základní Wi-Fi verze s 4GB RAM a 64GB úložištěm vychází na 4 499 Kč, zatímco LTE varianta stojí 5 499 Kč. Oproti předloňskému modelu Galaxy Tab A9 přináší pár vylepšení, která z něj dělají potenciálně zajímavou volbu pro nenáročné uživatele. Jednoduchý design údajně inspirovaný vlajkovými loděmi 90Hz displej pro plynulejší obraz Dostatečný výkon pro každodenní úkoly Výrazně lepší přední kamera pro videohovory Kvalitní zvuk a solidní výdrž Pro koho je Galaxy Tab A11 ideální volbou? Tabulkové srovnání: Galaxy Tab A11 vs Galaxy Tab A9 Jednoduchý design údajně inspirovaný vlajkovými loděmi Galaxy Tab A11 údajně čerpá designovou inspiraci z prémiové řady Galaxy S Series – tohle alespoň tvrdí Samsung, mne by to na první dobrou ani nenapadlo. Tablet se vyznačuje čistými liniemi a minimalistickým zpracováním, které působí jednoduše a poměrně elegantně. Samsung jej nabízí ve dvou barevných variantách: šedé (Gray) a stříbrné (Silver). S rozměry 211 x 124,7 x 8 mm a hmotností 337 gramů zůstává tablet kompaktní a snadno přenosný. 90Hz displej pro plynulejší obraz Největší novinkou je 8,7palcový TFT displej s 90Hz obnovovací frekvencí. Zatímco předchozí Galaxy Tab A9 nabízel standardních 60 Hz, nový model poskytuje výrazně plynulejší zobrazení při procházení webu, scrollování sociálních sítí nebo hraní her. Rozlišení 1340 x 800 pixelů sice není rekordní, ale pro běžné použití dostačuje. Samsung navíc tvrdí, že displej zůstává dobře čitelný i na přímém slunci. Dostatečný výkon pro každodenní úkoly Pod kapotou bůhvíproč tiká ten stejný osmijádrový procesor MediaTek Helio G99 jako v modelu Tab A9. Jeden by předpokládal, že nám jihokorejský výrobce po takové době doručí novější čip, ale patrně se jej nedočkáváme. Samsung nabízí dvě paměťové konfigurace, a to základní 4/64GB nebo vybavenější 8/128GB variantu. Pokud by vám interní úložiště nestačilo, můžete jej rozšířit pomocí microSD karty až o 2TB. Tablet běží na nejnovějším Androidu 15. Výrazně lepší přední kamera pro videohovory Samsung vyslyšel kritiku slabé 2Mpx selfie kamery u modelu Tab A9 a nový tablet vybavil 5MP předním fotoaparátem. Rozdíl je patrný zejména při videohovorech, které jsou ostřejší a přirozenější. Zadní 8MP kamera zůstala stejná jako u předchůdce a podporuje nahrávání videa v rozlišení Full HD při 30 fps. Kvalitní zvuk a solidní výdrž Galaxy Tab A11 disponuje duálními stereo reproduktory s technologií Dolby pro prostorový zvukový zážitek. Nechybí ani 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Baterie s kapacitou 5 100 mAh je bohužel slabší než u dnešních vlajkových telefonů, které jsou podstatně menší, a její 15W nabíjení vás také nezvedne ze židle. Pro koho je Galaxy Tab A11 ideální volbou? Samsung Galaxy Tab A11 cílí především na seniory a rodiny s dětmi, které hledají dostupný tablet pro základní použití. S cenou od 4 499 Kč představuje rozumný kompromis mezi výkonem a cenou. Hodí se především pro sledování videí, procházení webu, čtení e-knih a videohovory. Díky 90Hz displeji nabízí plynulejší uživatelský zážitek než předchozí model. LTE verze za 5 499 Kč ocení ti, kdo potřebují být online i mimo dosah Wi-Fi. Tablet podporuje jednu nano-SIM kartu a nabízí kompletní konektivitu včetně GPS, Bluetooth 5.3 a Wi-Fi ac. Na oficiální uvedení Galaxy Tab A11 na český trh si ještě počkáme, ale jeho dostupnost u lokálních prodejců naznačuje, že by se měl brzy objevit i v širší distribuci. Tabulkové srovnání: Galaxy Tab A11 vs Galaxy Tab A9 ParametrGalaxy Tab A11Galaxy Tab A9Displej8,7″ TFT, 90 Hz8,7″ TFT LCD, 60 HzRozlišení1340 x 800 px1340 x 800 pxProcesorMediaTek Helio G99MediaTek Helio G99Přední kamera5 MP2 MPZadní kamera8 MP8 MPOperační systémAndroid 15Android 13Baterie5100 mAh5100 mAh Zvažujete koupi Galaxy Tab A11? Který parametr vás zaujal nejvíce? Zdroje: Samsung, vlastní 