Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020): základní tablet s LTE připojením

Společnost Samsung odhalila svůj nejnovější tablet – Galaxy Tab A 8.4 (2020). Jedná se o základní tablet s LTE konektivitou, který má nahradit aktuální Galaxy Tab A 8.0 (2019). Kromě vylepšeného výkonu patří také tenčí tělo či lepší fotoaparát.

V Galaxy Tab A 8.4 tiká Exynos 7904, což je osmijádrový čipset, kterému sekundují 3 GB operační paměti RAM. Na zadní straně nalezneme hlavní fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů a pro selfies poslouží 5 megapixelová kamerka. O výdrž baterie se bude starat 5 000 mAh akumulátor bohužel bez funkce rychlého nabíjení. Bohužel se však budeme muset spokojit se starším Androidem 9.0.

Přední stranu pokrývá 8,4″ LCD displej s rozlišením 1920 x 1200 pixelů. Z konektivity nechybí 3,5mm jack, Bluetooth 5, LTE a Wi-Fi. Prodávat se začne v USA a to za cenu 279,99 dolarů, tedy asi 6 900 korun bez daně. Do Evropy se pak dostane na konci dubna, přičemž cenu zatím neznáme. Bude k zakoupení pouze v jedné barevné variantě a to Mocha.

Má Galaxy Tab A 8.4 (2020) šanci na úspěch?

Zdroj: gsmarena.com