Známe design a specifikace Galaxy Tab 6 Lite. Bude odlehčena i cena?

Jihokorejský Samsung co nevidět představí světu nový tablet. Půjde o Galaxy Tab 6 Lite, který bude odlehčenou verzí svého předchůdce. Jméno nového tabletu už bylo potvrzeno třeba i díky seznamu podporovaných zařízení na Netflixu. Teď vyplavaly na povrch téměř všechny parametry a také vizuály. Pocházejí z marketingových podkladů pro chystané představení. Uniklé specifikace tabletu Samsung Galaxy Tab 6 Lite hovoří například o desetipalcovém LCD displeji s velmi zajímavým rozlišením 2000 x 1200 pixelů. Dočkat bychom se měli několika verzí. Budou se lišit velikostí pamětí a přítomností LTE.

Specifikace Samsung Galaxy Tab 6 Lite

Android 10 / ONE UI

10,4″ LCD displej s rozlišením 2000 x 1200 px

s rozlišením 2000 x 1200 px čipset Exynos 9611

4 GB RAM a 64/128 GB úložiště

zadní kamera 8 Mpx a přední 5 Mpx

některé varianty s LTE

GPS, Bluetooth 5.0, NFC, jack

baterie s kapacitou 7040 mAh

váha 467 g, tloušťka 7 mm

Vnitřní úložiště tabletu by mělo jít pochopitelně rozšířit paměťovou kartou. Očekává se, že varianta se 128 GB místa bude dostupná jen v některých regionech. Podle všeho do výbavy Galaxy Tab 6 Lite nepatří čtečka pro otisk prstů. Nový přístroj má ale potěšit audiofily. Samsung pokračuje ve spolupráci s firmou AKG, která prý dodá do tabletů stereo reproduktory. Odlehčený Tab 6 by měl dorazit v černé (nebo tmavě šedé) a modré barvě. Cena je různých variant odhadována někam do rozmezí 350 – 400 €, tedy 9 500 – 11 000 Kč.

Co říkáte na zveřejněné parametry?

Zdroj: sammobile