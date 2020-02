Co by mohla přinést série Samsung Galaxy S30? Už kolují první odhady

Ano, je to trochu šílené. Telefony Samsung Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra byly představeny teprve před týdnem a ještě ani nejsou na trhu a my se tu bavíme o následovnících, kteří spatří světlo světa někdy v únoru roku 2021. Ale proč se nepodívat do pomyslné křišťálové koule a nezkusit trochu polemizovat nad tím, co další vlajková řada přinese? Nutno podotknout, že níže uvedené informace nepocházejí od nás, ale troufla si je vydat redakce serveru phonearena.com. Následující řádky můžete brát jako první spekulace k telefonům řady Samsung Galaxy S30. Jihokorejská firma v mnoha věcech zůstává v zajetých kolejích a některé novinky jsou velmi očekávané. Mnoho dojmů nakonec tedy nemusí být vůbec daleko od pravdy.

Design

Samsung asi bude pokračovat v postupném “narovnávání” displejů. Zahnuté okraje z telefonů této značky postupně mizí a není důvod se domnívat, že se vrátí. Reálnější je varianta, že se dočkáme plochých displejů. Ty by měly doplnit ještě tenčí rámečky, i když už teď skoro není kam jejich minimální tloušťku posouvat. Dá se odhadovat, že za rok už budou běžné i kamery pod displejem, takže by se mohly objevit i zde. I o Galaxy Fold už kolují zprávy, že selfie foťák ukrytý pod obrazovkou dostane.

Hardwarová výbava

Tady pravděpodobně nastane otázka “co se ještě zvětší?”. Odpověď bude nejspíš baterie a možná i displeje. Jestli si tedy Samsung troufne jít s plochou obrazovky ještě dál. Už teď je pod kritikou zájemců o menší displeje. Pojďme se podívat na první spekulace k Samsung Galaxy S30 telefonům podrobně.

Odhadované specifikace modelu S30

6.3″ 120 Hz displej

čipset Snapdragon 875 / neznámý Exynos

10 / 12 / 16 GB RAM

12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx + ToF kamery

selfie kamera pod displejem

128 GB / 256 GB / 512 GB úložiště

4100 mAh baterie

podpora 5G

Android 11 / One UI

Odhadované specifikace modelu S30+

6.8″ 120 Hz displej

čipset Snapdragon 875 / neznámý Exynos

12 / 16 GB RAM

12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx + ToF kamery

selfie kamera pod displejem

256 GB / 512 GB úložiště

4700 mAh baterie

podpora 5G

Android 11 / One UI

Odhadované specifikace modelu S30 Ultra

7.1″ 120 Hz displej

čipset Snapdragon 875 / neznámý Exynos

12 / 16 GB RAM

zatím neznámí hlavní kamera s ultra vysokým rozlišením + 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx + ToF kamery

selfie kamera pod displejem

128 GB / 256 GB / 512 GB úložiště

4100 mAh baterie

podpora 5G

Android 11 / One UI

Ceny

Galaxy S30 – 23 000 – 24 000 Kč

Galaxy S30+ – 27 000 – 29 000 Kč

Galaxy S30 Ultra – 32 000 – 33 500 Kč

Co říkáte na první spekulace k telefonům Samsung Galaxy S30? Jsou podle vás reálné?

Zdroj: phonearena