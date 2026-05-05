Samsung Galaxy S27 Ultra prý potěší fotografy! Po sedmi letech má vrátit proměnlivou clonu

Samsung údajně testuje pro Galaxy S27 Ultra 200Mpx hlavní senzor s proměnlivou clonou Tuto technologii korejská značka u svých vlajek naposledy nabídla v roce 2019 u Galaxy S10 Stejný senzor by měl současně podporovat technologii LOFIC, o níž se mluvilo už v dřívějších únicích Adam Kurfürst Publikováno: 5.5.2026 22:00

Samsung Galaxy S26 je na pultech obchodů teprve dva měsíce a už začínají prosakovat konkrétnější detaily o příští generaci. Z čínské sociální sítě Weibo nyní zaznívá informace, která by mohla potěšit zejména milovníky focení – Galaxy S27 Ultra by totiž po dlouhých letech mohl oživit technologii proměnlivé clony, kterou Samsung u svých prémiových modelů naposledy nasadil před sedmi lety. K tomu by měl hlavní snímač přinést i technologii LOFIC, o čemž jsme informovali již dříve. Návrat proměnlivé clony po sedmi letech? Pouze tři foťáky a technologie LOFIC Návrat proměnlivé clony po sedmi letech? Detaily o údajném primárním fotoaparátu Samsung Galaxy S27 Ultra sdílel na Weibu populární leaker vystupující pod přezdívkou Smart Pikachu. Podle jeho informací výrobce v současné době testuje 200Mpx hlavní senzor s proměnlivou clonou, která se má fyzicky přizpůsobovat aktuálním světelným podmínkám. V praxi by to znamenalo lepší výsledky jak za plného denního světla, tak v šeru a noci, kdy je naopak potřeba pustit do snímače co nejvíce světla. Pokud se spekulace potvrdí, půjde o návrat funkce, která se ze smartphonů Samsungu vytratila už před řadou let. Proměnlivá clona se naposledy objevila u Galaxy S10 v roce 2019, který ji zdědil po průkopnickém modelu Galaxy S9. Od příchodu řady Galaxy S20 už se Samsung touto cestou nevydal a u všech pozdějších vlajek vsadil na pevnou clonu.

Obdobným směrem se má přitom vydat i Apple. Podle dřívějších úniků by proměnlivá clona mohla dorazit i do očekávané řady iPhone 18 Pro. Otázkou tedy zůstává, kdo s ní zákazníky osloví dříve – konkurenční boj v oblasti mobilní fotografie tím každopádně dostává další zajímavou rovinu. Pouze tři foťáky a technologie LOFIC S novým únikem souvisí ještě jedna podstatná informace. Údajný 200Mpx senzor by měl současně využívat technologii LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), která zlepšuje dynamický rozsah snímku přímo na hardwarové úrovni. O té jsme psali už v dřívějším článku, kdy leaker Digital Chat Station zmiňoval rozpracovaný senzor ISOCELL HPA s velikostí 1/1,12 palce. Technologii už využívá konkurenční Xiaomi 17 Ultra. Mimo to některé zdroje zmiňují, že by Galaxy S27 Ultra mohl opustit dosavadní sestavu čtyř fotoaparátů a přejít na trojici. Obětí škrtu by měl být 3násobný teleobjektiv. Je nicméně namístě připomenout, že do oficiálního představení Galaxy S27 Ultra zbývá ještě několik měsíců. V této fázi vývoje má Samsung stále dostatek prostoru pro změnu plánů, a tak je třeba ke všem dosavadním informacím přistupovat s rezervou. Ostatně značná část loňských spekulací o aktuální řadě S26 se nakonec nepotvrdila (například uvedení modelu Pro nebo nahrazení varianty Plus tenoučkým Galaxy S26 Edge). Vrátil by Samsung proměnlivou clonu, nebo zase zůstane jen u softwarových úprav? Zdroje: Weibo, GSMArena