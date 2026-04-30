Galaxy S27 změní design zadní strany! Důvod vás zaručeně potěší

Galaxy S27 by měl dostat přepracované uspořádání zadního fotoaparátu po pěti letech stejného designu Důvodem změny nejsou estetické ambice, ale potřeba integrovat magnety pro bezdrátové příslušenství Novinka měla dorazit už do řady Galaxy S26, ale nakonec se tak nestalo – tak uvidíme

Jakub Kárník Publikováno: 30.4.2026 20:00

Do představení nové řady Samsung Galaxy S27 zbývá ještě pořádných pár měsíců, ale spekulace okolo ní už začínají nabírat na obrátkách. Nejnovější informace tvrdí, že Korejci konečně po dlouhé době sáhnou na vizuál zadního fotomodulu. Důvod je přitom překvapivě praktický – do těla telefonu se musí vejít magnety pro bezdrátové příslušenství. Pět let stejného uspořádání možná končí Magnety, které Samsung dluží Pět let stejného uspořádání možná končí Současný design tří objektivů poskládaných pod sebe představil Samsung poprvé v roce 2021 u Galaxy S21 a od té doby se ho víceméně držel. Drobné kosmetické úpravy přicházely každoročně – jednou ostrůvek zmizel, podruhé zase přibyl, jak se to stalo i u letošní řady Galaxy S26. Trojice objektivů zarovnaná svisle se nicméně stala jakýmsi vizuálním podpisem značky. Podle leakera Lanzuka z platformy Naver má Samsung v plánu tuto sérii konečně přerušit. Konkrétní podoba nového uspořádání zatím známá není, údajně se ale podobný design má objevit už dříve u jiného telefonu značky. Zajímavé je, že přepracování by se mělo týkat všech modelů řady, ne jen vrcholného Galaxy S27 Ultra. Magnety, které Samsung dluží Skutečným motorem změny ale není designová ambice, je to standard Qi2 a kompatibilita s magnetickým příslušenstvím. Samsung se takto chce konečně přiblížit ekosystému, který Apple s technologií MagSafe rozjel už v roce 2020. Magnety v zádech telefonu umožní rovnou nacvaknout bezdrátovou nabíječku, držák do auta nebo peněženku, aniž by uživatel potřeboval speciální obal s integrovanými magnety. Zde je ale třeba vyrukovat se zdravou skepsí. Samsung tuto vychytávku měl přinést už pro řadu Galaxy S26, kde se měla objevit jako jedna z hlavních novinek. Realita byla jiná – magnety nakonec nikam nedorazily a uživatelé Galaxy S26 i nadále musí kvůli MagSafe kompatibilitě sahat po krytu se zabudovanými magnety. Pokud Korejci nesplní slib ani u Galaxy S27, bude to už druhý nedotažený rok v řadě. Tak jako tak, pokud se vše podaří, dostane řada Galaxy S27 nejvýraznější designovou obměnu za posledních pět let. A poprvé jí pohon dodá nikoliv potřeba ohromit fanoušky, ale tichý souboj o to, kdo bude mít lepší integraci s ekosystémem příslušenství. Sledovat to bude docela zábava. Lákalo by vás, kdyby Samsung do Galaxy S27 přidal magnety pro bezdrátové příslušenství? Zdroj: Notebookcheck