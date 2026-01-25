TOPlist

Finský e-shop prozradil, v jakých variantách přijde do Evropy řada Samsung Galaxy S26

  • Finský prodejce předčasně odhalil kompletní nabídku řady Samsung Galaxy S26 pro Evropu
  • Základní model Galaxy S26 přijde o 128GB variantu, nejnižší kapacita bude 256 GB
  • Všechny tři modely budou k dispozici ve čtyřech barevných provedeních

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
25.1.2026 16:00
Ikona komentáře 0
Řada Samsung Galaxy S25

Únorové představení řady Samsung Galaxy S26 se blíží a s ním přicházejí i první úniky od evropských prodejců. Finský e-shop ve svém systému předčasně zveřejnil kompletní přehled modelů, které zamíří na evropský trh. Díky tomu víme nejen o barevných variantách, ale také o paměťových konfiguracích – a jedna změna potěší jen někoho.

Konec 128GB varianty u základního modelu

Základní Galaxy S26 bude podle finského serveru SuomiMobiili v Evropě dostupný pouze s 256 GB a 512 GB úložiště. Samsung tak po letech ruší nejlevnější 128GB verzi, která u loňského Galaxy S25 ještě existovala. Pro zákazníky to znamená vyšší vstupní cenu, ale zároveň komfortnější kapacitu úložiště.

Galaxy S26+ nabídne rovněž varianty 256 GB a 512 GB. Vlajkový Galaxy S26 Ultra pak přidává i 1TB verzi pro ty nejnáročnější uživatele.

Čtyři barvy pro celou řadu

Všechny tři modely budou k dispozici v barvách černá, bílá, kobaltově fialová a nebesky modrá. Pro firemní zákazníky Samsung připravuje také Enterprise Edition modelů Galaxy S26 a S26 Ultra, které budou dostupné výhradně v černé s 256 GB úložiště.

Samsung Magnetic Wireless Powerbank EB U2500 na stole ai ilustrace
Samsung pro Galaxy S26 uvede novou Qi2 powerbanku. Známe výbavu i cenu Adam Kurfürst Zprávičky

Samsung by měl řadu Galaxy S26 oficiálně představit 25. února, do prodeje pak oficiálně zamíří až v březnu.

Vadí vám zrušení 128GB varianty?

Zdroje: Notebookcheck, SuomiMobiili

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025