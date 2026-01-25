Finský e-shop prozradil, v jakých variantách přijde do Evropy řada Samsung Galaxy S26 Hlavní stránka Zprávičky Finský prodejce předčasně odhalil kompletní nabídku řady Samsung Galaxy S26 pro Evropu Základní model Galaxy S26 přijde o 128GB variantu, nejnižší kapacita bude 256 GB Všechny tři modely budou k dispozici ve čtyřech barevných provedeních Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Únorové představení řady Samsung Galaxy S26 se blíží a s ním přicházejí i první úniky od evropských prodejců. Finský e-shop ve svém systému předčasně zveřejnil kompletní přehled modelů, které zamíří na evropský trh. Díky tomu víme nejen o barevných variantách, ale také o paměťových konfiguracích – a jedna změna potěší jen někoho. Konec 128GB varianty u základního modelu Základní Galaxy S26 bude podle finského serveru SuomiMobiili v Evropě dostupný pouze s 256 GB a 512 GB úložiště. Samsung tak po letech ruší nejlevnější 128GB verzi, která u loňského Galaxy S25 ještě existovala. Pro zákazníky to znamená vyšší vstupní cenu, ale zároveň komfortnější kapacitu úložiště. Galaxy S26+ nabídne rovněž varianty 256 GB a 512 GB. Vlajkový Galaxy S26 Ultra pak přidává i 1TB verzi pro ty nejnáročnější uživatele. Čtyři barvy pro celou řadu Všechny tři modely budou k dispozici v barvách černá, bílá, kobaltově fialová a nebesky modrá. Pro firemní zákazníky Samsung připravuje také Enterprise Edition modelů Galaxy S26 a S26 Ultra, které budou dostupné výhradně v černé s 256 GB úložiště. Samsung pro Galaxy S26 uvede novou Qi2 powerbanku. Známe výbavu i cenu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Samsung by měl řadu Galaxy S26 oficiálně představit 25. února, do prodeje pak oficiálně zamíří až v březnu. Vadí vám zrušení 128GB varianty? Zdroje: Notebookcheck, SuomiMobiili O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra únik vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025