Samsung Galaxy S26 Ultra překvapil v nemilosrdném testu odolnosti! Displej snad nejde rozbít

  • Galaxy S26 Ultra přežil sérii pádů na beton, displej zůstal bez jediné praskliny
  • Slabým místem je kamera – sklo před 5× teleobjektivem prasklo po druhém pádu a třetí ho úplně rozbil
  • Teardown odhalil přepracovanou parní komoru a více teplovodivé pasty u základní desky

Jakub Kárník
Jakub Kárník
11.3.2026 14:00


Přechod z titanového rámu na hliníkový patří k méně viditelným změnám Samsungu Galaxy S26 Ultra oproti loňskému S25 Ultra. Méně viditelným, ale potenciálně důležitým – titan je tvrdší materiál a jeho absence logicky vyvolává otázky o odolnosti. YouTuber PBKreviews na ně odpověděl svým tradičním drop testem a následným rozebráním telefonu.

Displej drží, kamera ne

Telefon byl opakovaně shazován z výšky hlavy na holý beton. Displej chráněný Gorilla Armor 2 zůstal po všech pádech netknutý – bez prasklin, bez poškození dotykové vrstvy. Ochranné sklo od Corningu odvedlo svou práci na výbornou a potvrdilo, že investice Samsungu do odolnějšího čelního panelu má smysl.

Hliníkový rám z materiálu Armor Aluminum 2 si odnesl kosmetické škrábance a důlky – podle testu o něco hlubší než u titanového rámu S25 Ultra, ale bez strukturálního poškození. Čtvrtý pád dokonce vyhodil S Pen z jeho slotu, pero ale zůstalo plně funkční.

Jako drobný problém se ukázal fotomodul. Galaxy S26 Ultra má oproti předchůdci výrazněji vystupující kamerový ostrůvek s menší ochrannou obrubou kolem jednotlivých objektivů. Už při druhém pádu na záda prasklo sklo před 5× teleobjektivem. Třetí pád ho kompletně rozbil. Přesto telefon zůstal plně funkční – displej, dotyk, volání i ostatní fotoaparáty pracovaly bez problémů.

Uvnitř téměř beze změn, ale s lepším chlazením

PBKreviews zveřejnil i teardown video, které ukazuje vnitřnosti S26 Ultra. Rozložení komponent je téměř totožné s loňským modelem a stejný je i postup demontáže. Samsung ale přidal více teplovodivé pasty kolem základní desky, což by mělo zlepšit odvod tepla při zátěži – a to je u telefonu s čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 rozhodně vítaná změna.

Přepracovaná je i parní komora (vapor chamber), která má sice stejnou velikost jako u S25 Ultra, ale mírně upravený tvar. Celkové hodnocení opravitelnosti zůstalo na 9 z 10 bodů – identický výsledek jako u loňského modelu.

Hliník místo titanu: problém, nebo ne?

Drop test v podstatě ukazuje, že přechod z titanu na hliník není tak dramatický, jak by se mohlo zdát. Rám odolává pádům solidně, jen si odnáší viditelnější kosmetické stopy. Skutečná achillova pata S26 Ultra je jinde – v designu kamerového modulu, který je letos exponovanější a zranitelnější nezávisle na materiálu rámu.

Pro většinu uživatelů, kteří telefon nosí v krytu, to bude irelevantní. Kdo ale plánuje S26 Ultra nosit bez obalu, měl by investovat minimálně do krytu s ochranou fotoaparátu. Jinak se může stát, že první neplánovaný kontakt s chodníkem bude stát víc než jen nervy.

Jak se vám zamlouvá Galaxy S26 Ultra?

Zdroj: PBKreviews

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
