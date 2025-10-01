Samsung Galaxy S26 Ultra uniká na renderech. Přinese dvě velké změny v designu Hlavní stránka Zprávičky Uznávaný leaker OnLeaks zveřejnil CAD rendery Samsung Galaxy S26 Ultra Telefon dostane zaoblenější design a vystouplý kamerový modul pro tři fotoaparáty Kamerový ostrůvek vyčnívá 4,5 mm a připomíná řešení z Galaxy Z Fold Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Tak se dočkáváme. Uznávaný leaker Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks ve spolupráci s portálem Android Headlines v úterý zveřejnil své rendery telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra, který aktuálně patří mezi nejočekávanější novogenerační vlajky. Uniklé snímky potvrzují zásadní designovou změnu, o níž se už párkrát spekulovalo – jihokorejský výrobce se definitivně rozloučí s hranatým designem, který Ultra model posledních let charakterizoval. Definitivní konec ostrých hran, přichází zaoblenější design Galaxy S26 Ultra podle renderů dostane výrazně zaoblenější rohy, které by měly telefon učinit příjemnějším na držení. Přechodným krokem byla v tomto případě změna designu u letošního Galaxy S25 Ultra, který byl stále ještě dost hranatý, ale oproti svému předchůdci dostal podstatně kulatější rohy. Samsung podle dostupných informací zachová plochý 6,9palcový displej s tenkými symetrickými rámečky a vycentrovanou, samostatně umístěnou přední kamerou – žádným ostrůvkem nás tedy ani tentokrát nepřekvapí. Tři fotoaparáty v jednom modulu jako u Galaxy Z Fold Na první pohled asi největší vizuální změnou je sjednocení tří hlavních fotoaparátů do oválného kamerového modulu, který vyčnívá 4,5 mm ze zadní strany telefonu. Tento design připomíná řešení použité u skládacích modelů řady Galaxy Z Fold. Čtvrtý fotoaparát zůstává umístěný samostatně vedle prostřední kamery, ale není součástí hlavního modulu – vyčnívá přímo ze zadní strany telefonu. LED blesk a dodatečné senzory klasicky najdeme nad ním. Kamerová sestava by měla zahrnovat 200Mpx hlavní snímač se světelností f/1,4, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv, 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením a 50Mpx periskopický teleobjektiv s pětinásobným zoomem. Zachované prvky a nové detaily Galaxy S26 Ultra si ponechá slot pro S Pen v levém dolním rohu, USB-C port a reproduktor na spodní hraně. Fyzická tlačítka zůstávají na pravém boku – ovládání hlasitosti nad tlačítkem napájení (na rozdíl od Pixelů). Levá strana telefonu bude čistá bez jakýchkoli ovládacích prvků. Hmotnost pak má klesnout o jeden gram na 217 gramů. Výkonný hardware pod kapotou Telefon by měl pohánět Snapdragon 8 Elite Gen 5 nebo v některých regionech Samsungem navržený a vyrobený Exynos 2600. Očekává se až 16 GB RAM LPDDR5X a maximálně 1TB úložiště UFS 4.0. Baterie si nejspíš zachová kapacitu 5 000 mAh, ale nabíjení by se mohlo zrychlit na 60W drátově a 25W bezdrátově díky podpoře standardu Qi2.2 s magnety. Displej využije nové panely M14 OLED s technologií CoE (Color Filter on Encapsulation) menší odlesky a lepší propustnost světla. Telefon dostane Android 16 s nadstavbou One UI 8 nebo One UI 8.5. Představení začátkem příštího roku Samsung by měl Galaxy S26 Ultra představit tradičně v lednu nebo únoru 2026. Cena by měla zůstat na podobné úrovni jako u současné generace, tedy okolo 35 tisíc korun v základní konfiguraci. Líbí se vám nový zaoblenější design Galaxy S26 Ultra? Zdroj: Android Headlines O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon rendery Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.