Víme vše o foťácích v Galaxy S26 Ultra! Potěší i zklamou zároveň

  • Samsung Galaxy S26 Ultra si podle úniku ponechá téměř identické foťáky jako S25 Ultra
  • Jediná změna: 3× teleobjektiv dostane 12MP senzor místo současných 10 MP
  • 200MP hlavní senzor HP2 zůstává beze změny potřetí za sebou, zatímco konkurence inovuje

Jakub Kárník
7.11.2025 10:00
Když si Samsung Galaxy S24 Ultra zachoval stejný fotoaparát jako S23 Ultra, bylo to pochopitelné. Když totéž provedl Samsung u modelu S25 Ultra, začalo to být podezřelé. A teď přichází úniky specifikací Samsung Galaxy S26 Ultra, které naznačují, že korejský gigant nemá v plánu fotoaparát vylepšit ani napotřetí.

Podle informací od známého leakera si vlajková loď pro rok 2026 ponechá téměř identickou sestavu fotoaparátů jako letošní model. Jediná změna se týká 3× teleobjektivu, který dostane mírně lepší senzor. Zbytek? Kopírovat, vložit, prodávat.

HP2 ve třetím roce: Ultra senzor, který už není Ultra

Hlavní fotoaparát Galaxy S26 Ultra má opět stavět na 200MP senzoru Samsung HP2. To je stejný čip, který debutoval v Galaxy S23 Ultra začátkem roku 2023. V té době šlo o impozantní hardware, dnes je to prostě jen průměr.

Ultraširokoúhlý objektiv zůstává na 50 MP s čipem Samsung JN3, což je opět recyklovaný hardware. Periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem a 50MP Sony IMX854 senzorem taktéž nemění. A selfie kamerka? 12MP Sony IMX874 — stejná jako loni.

Teleobjektiv konečně dostane upgrade. Trochu

Jediná hardwarová změna se týká 3× teleobjektivu, který má přejít z 10MP senzoru na 12MP Samsung S5K3LD. Jde o dílčí vylepšení, které by mělo přinést mírně lepší detaily při středním přiblížení. Jenže problém 3× teleobjektivu nebyl nikdy ani tak rozlišení, ale především světelnost a kvalita senzoru — a tady Samsung zůstal pasivní.

samsung galaxy s26 ultra cerna onleaks telefony v acku

Jako bonus má S26 Ultra nabídnout nový video kodek APV. O něm jsme vás informovali v samostatném článku, ale v podstatě jde o odpověď na Apple ProRes. Nový Snapdragon jej navíc podporuje hardwarově.

Co to znamená pro kupce?

Pokud máte Galaxy S23 Ultra nebo S24 Ultra, upgrade na S26 Ultra nedává z hlediska fotoaparátu prakticky žádný smysl. Pokud zvažujete S25 Ultra, klidně si ho pořiďte — fotoaparát bude podobně dobrý jako u S26 Ultra, jen ušetříte.

Samsung Galaxy S26 Ultra se očekává koncem února 2026. Oficiální cena zatím nebyla potvrzena, ale dá se předpokládat, že startovní částka bude opět okolo 35 000 Kč za základní variantu s 256 GB.

Vadí vám, že Samsung neinovuje fotoaparát už třetím rokem?

Zdroj: GSMArena, chunvn888, AndroidHeadlines

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

