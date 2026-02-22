Je se na co těšit: Samsung Galaxy S26 Ultra v tomto testu rozdrtil iPhone 17 Pro Max! Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 Ultra dosáhl v Geekbench 6 nejvyšší dosud zaznamenané skóre – 11 738 bodů v multi-core testu Přetaktovaná varianta Snapdragonu 8 Elite Gen 5 „for Galaxy" poráží iPhone 17 Pro Max o téměř 20 % ve vícejádrovém výkonu Launch je naplánován na 25. února – tedy za tři dny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Tři dny před oficiálním představením se Samsung Galaxy S26 Ultra znovu ukázal v databázi benchmarku Geekbench 6 – a tentokrát s dosud nejvyššími naměřenými hodnotami. Výsledky jsou působivé, marketingové oddělení Samsungu si bezpochyby mne ruce. Ale pojďme si říct, co čísla skutečně znamenají a co je za nimi. 11 738 bodů v multi-core. Co to znamená v praxi? Přetaktovaný Snapdragon: „for Galaxy" není jen nálepka Co dalšího S26 Ultra přinese? Launch za tři dny: proč leckají benchmarky právě teď? 11 738 bodů v multi-core. Co to znamená v praxi? V posledním zaznamenaném testu dosáhl Galaxy S26 Ultra skóre 11 738 bodů v multi-core testu a 3 852 bodů v single-core testu. Pro srovnání: iPhone 17 Pro Max s čipsetem Apple A19 Pro zaostává v multi-core výkonu o bezmála 20 %. V single-core testu jsou oba telefony prakticky na stejné úrovni. Ještě zajímavější je srovnání se starším loňským modelem. Oproti Galaxy S25 Ultra jde o nárůst 24 % v single-core a 33 % v multi-core výkonu. To jsou čísla, která na papíře vypadají skvěle. Jenže mezigenerační skoky v benchmarcích a mezigenerační skoky ve skutečném používání telefonu jsou dvě různé věci – a čím dál tím více platí, že rozdíl mezi vlajkovými telefony je v praxi znát čím dál tím méně. Přetaktovaný Snapdragon: „for Galaxy“ není jen nálepka S26 Ultra pohání Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve variantě „for Galaxy“. Jde o upravenou verzi čipsetu s vyššími boost takty výkonnostních jader, kterou Samsung každoročně vyjednává s Qualcommem exkluzivně pro své vlajkové lodě. Je to legitimní výhoda, nikoliv marketingový trik. Zároveň ale platí, že přetaktování s sebou nese otázky ohledně tepelného managementu při dlouhodobé zátěži. To jsou věci, které benchmark neukáže – ale recenze ano. Co dalšího S26 Ultra přinese? Výkon je jen jedna část skládačky. Podle dosavadních úniků informací přinese Galaxy S26 Ultra také takzvaný Privacy Display – displej, který omezuje viditelnost obrazovky z bočních úhlů a zabraňuje zvědavcům nahlížet přes rameno. Baterie by měla narůst na 5 200 mAh, fotoaparáty dostanou jen mírné úpravy. Samsung launch doplní také novou generací sluchátek Galaxy Buds a Galaxy Buds Pro. Launch za tři dny: proč leckají benchmarky právě teď? Načasování úniků z Geekbench 6 těsně před launchem není žádná záhada. Výsledky benchmarků generují mediální pozornost, vytvářejí hype a zákazníci si je pamatují v době, kdy se rozhodují o koupi. Jestli jsou to úniky autentické, nebo řízené – to je otázka, na kterou odpověď stejně nedostaneme. Výsledek je ale v obou případech stejný: S26 Ultra je tři dny před prodejem na každém technologickém webu světa. Oficiální představení řady Samsung Galaxy S26 proběhne 25. února. Tehdy se dozvíme cenu, dostupnost a – doufejme – také trochu více o tom, jak se telefon chová mimo syntetické testy. Do té doby berte benchmarkové výsledky jako orientační čísla, nikoliv jako rozsudek. Jak se těšíte na řadu Galaxy S26? Zdroj: notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple iPhone 17 Pro Max Geekbench Samsung Galaxy S26 Ultra únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025 Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu Jakub Kárník 1.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025