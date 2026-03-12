Galaxy S26 Ultra jako kapesní konzole! Spustí Cyberpunk i třetího Zaklínače Hlavní stránka Zprávičky Galaxy S26 Ultra v režimu DeX rozběhl Zaklínače 3 přes 50 FPS a Cyberpunk 2077 kolem 30 FPS Emulace PS2, GameCube i Wii her běží plynule, Gran Turismo 3 drží stabilních 60 snímků za sekundu Snapdragon 8 Elite Gen 5 potvrzuje, že hranice mezi telefonem a herní konzolí se dál stírají Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 YouTube kanál ETA Prime se pustil do testování Samsungu Galaxy S26 Ultra jako herního stroje – a výsledky ukazují, že telefon se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 zvládne věci, které by ještě před pár lety vyžadovaly dedikovaný hardware. V režimu Samsung DeX připojeném k monitoru rozběhl nejen retro emulaci, ale i plnohodnotné PC hry. Zaklínač i Cyberpunk na telefonu? Ano, ale v 720p Retro emulace bez kompromisů Game Booster Plus a GameHub: herní centrum v kapse Zaklínač i Cyberpunk na telefonu? Ano, ale v 720p ETA Prime využil aplikaci GameHub k emulaci PC titulů přímo na S26 Ultra. Jako první rozběhl Hollow Knight: Silksong, což je sice nenáročná hra, ale stabilních 60+ FPS potvrzuje solidní základ. Zajímavější bylo nasazení Zaklínače 3 na středních detailech a rozlišení 720p – telefon si udržoval přes 50 snímků za sekundu. Nejnáročnější zkouškou byl Cyberpunk 2077 na nízkých detailech v 720p. Tady se S26 Ultra pohybovalo kolem 28 až 30 FPS – hratelné, ale rozhodně ne plynulé. Očekávat od telefonu konzolový zážitek z Cyberpunku by bylo přehnané, nicméně samotný fakt, že hra vůbec běží, vypovídá o výkonu Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Retro emulace bez kompromisů Kde S26 Ultra skutečně září, je emulace starších konzolí. Přes emulátor Dolphin (Wii a GameCube) rozběhl hry jako Tatsunoko vs Capcom, Auto Modelista a Super Smash Bros – všechny ve 4 násobku původního rozlišení bez výrazných problémů. KOUPIT GALAXY S26 VÝHODNĚ Emulace PlayStation 2 přes NetherSX2 dopadla podobně dobře. Gran Turismo 3 drželo stabilních 60 FPS, plynule běžely i Metal Gear Solid 2, Sly Cooper a Tekken 5. Pro fanoušky retro her je Galaxy S26 Ultra v podstatě kapesní konzole s obrovskou knihovnou. Game Booster Plus a GameHub: herní centrum v kapse Samsung k S26 Ultra přidává aplikaci Game Booster Plus, která umožňuje přepínat mezi režimy Battery Saver, Balanced a Performance. K dispozici je limitování FPS, škálování rozlišení, zvýšení snímkové frekvence pro akční tituly a sledování výkonu v reálném čase přímo na displeji. GameHub pak centralizuje správu her – organizaci knihovny, úpravu nastavení i sledování výkonnostních metrik z jednoho místa. KOUPIT GALAXY S26 VÝHODNĚ Za zmínku stojí, že ETA Prime provedl obdobný test i na RedMagic 11 Pro se stejným čipsetem. Díky aktivnímu chlazení si herní telefon v některých scénářích vedl o něco lépe. Galaxy S26 Ultra spoléhá na pasivní odvod tepla, což je při déletrvající zátěži limitující faktor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 s takty CPU až 4,7 GHz nabízí oproti předchůdci 13,2% nárůst výkonu CPU a 21,5% zlepšení GPU – pořád ale platí, že bez chlazení se jeho potenciál nedá plně využít. Hrajete na telefonu retro hry přes emulátory? Zdroj: ETA Prime O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025