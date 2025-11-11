Samsung Galaxy S26 dostane nový teleobjektiv! Mírně se zvýší rozlišení, na konkurenci to však stále nestačí Hlavní stránka Zprávičky Samsung upgraduje 3× teleobjektiv z 10 MPx na 12 MPx u Galaxy S26 a S26+ Jde o nový senzor Samsung ISOCELL S5K3LD, ale menší než u Xiaomi 15 Xiaomi 15 má 50MPx teleobjektiv s větším senzorem - Samsung zaostává Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung konečně upgraduje svůj 3× teleobjektiv u Galaxy S26 a S26+. Dosavadní 10MPx senzor nahradí 12MPx Samsung ISOCELL S5K3LD. Je to upgrade? Ano, malý. Ale tady je problém: i v základní cenové kategorii kolem 25 tisíc dává Xiaomi 15 mnohem lepší 50MPx teleobjektiv s větším senzorem. A u základního S26 a S26+ jde navíc o jediný teleobjektiv – pokud nekupujete Ultru, tohle je váš jediný způsob, jak přiblížit. Co odhalil firmware Jak je na tom konkurence? Co odhalil firmware Detailní analýza firmware pro Galaxy S26 a S26+ odhalila finální specifikace. Hlavní kamera dostává nový 50MPx senzor Samsung ISOCELL S5KGNG, teleobjektiv se upgraduje z 10 na 12 MPx s novým senzorem S5K3LD. Ale ultraširoká kamera zůstává stejná jako loni – 12 MPx Sony IMX564, kterou Samsung používá už roky. Dvě nové kamery, jedna recyklovaná. U Galaxy S26 Ultra bude situace jiná – tam má být ještě dodatečný 50 MPx 5× periskop. Ale u základních modelů je tento 12 MPx zoom jediný způsob, jak fotit na větší vzdálenost. A tady začíná problém s konkurencí. Jak je na tom konkurence? V podobné cenové kategorii kolem 25-30 tisíc má Samsung zajímavou pozici. iPhone 17 základní teleobjektiv nemá vůbec – takže je na tom hůř. Google Pixel 10 má sice 5× zoom, ale jen 10,8MPx senzor – takže Samsung s 12 MPx je na tom mírně lépe. Pak je tu ale Xiaomi 15 s 50MPx teleobjektivem (3,2× zoom) a velkým senzorem 1/2.76″. To je čtyřnásobné rozlišení oproti Samsungu a mnohem větší senzor než Samsung 1/3.94″, což znamená víc světla a lepší kvalitu. A Xiaomi 15 startuje na podobné ceně jako Galaxy S. Samsung původně testoval různé senzory včetně 50MPx ultraširoké kamery. Nakonec se rozhodl pro minimalistický přístup – 12MPx teleobjektiv a 12MPx ultrašíro. Samsung dělá upgrade – 12MPx teleobjektiv je lepší než 10MPx, nová hlavní kamera by měla zlepšit kvalitu. Není to stagnace jako u S25. Ale když se podíváte na Xiaomi (ale i jiné značky, třeba i nedávno zlevněné OnePlus 13) se stejnou cenou a čtyřnásobným rozlišením teleobjektivu plus větším senzorem, Samsung pořád šetří. Je Samsung nejhorší? Ne – to je iPhone bez teleobjektivu. Je na tom líp než Pixel 10? Možná trochu. Samsung má technologie, má know-how, vyrábí vlastní senzory. Ale nechce je použít v základních modelech, protože by to ohrozilo prodeje Ultry. Samsung oznámí Galaxy S26 řadu údajně 25. února 2026. Firmware analýza naznačuje, že telefony jsou připravené na masovou výrobu, takže tyto specifikace jsou nejspíš finální. Je to trochu zklamání – ne fiasko, ale pořád míň než co Samsung dokáže. A určitě míň než čínská konkurence za podobné peníze. Stačí vám 12MPx zoom? Zdroj: Smartprix O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotoaparát Samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.