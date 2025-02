Samsung bude po letech inovovat! Řada Galaxy S26 má přinést baterie s obří kapacitou

Reklama

Samsung chystá revoluci v oblasti baterií. Po letech, kdy jsme u vlajkových lodí viděli prakticky stejné kapacity, by mohla řada Galaxy S26 přinést zásadní změnu. Podle serveru FNNews jihokorejský gigant konečně přistoupí k implementaci křemíko-uhlíkových baterií, které by mohly přinést kapacitu až 7 000 mAh.

Zatímco konkurence z Číny v čele se značkami Xiaomi, Honor, vivo a OnePlus již tuto technologii ve svých vlajkových lodích využívá, Samsung byl doposud zdrženlivý. Důvod je přitom poměrně prozaický – firma vyrábí násobně více kusů telefonů než její konkurenti a musí si být jistá, že technologie je skutečně připravená na masovou produkci. Stejnou logikou lze vysvětlit i konzervativní přístup k rychlosti nabíjení, kde Samsung již roky využívá maximálně 45 W.

Za zmínku přitom stojí, že aktuální generace Galaxy S25 Ultra disponuje stejnou 5000mAh baterií jako pět let starý model Galaxy S20 Ultra. Podobně je na tom i základní Galaxy S25 se 4000 mAh a 25W nabíjením. Jedinou výjimkou je Plus verze, která se dočkala postupných vylepšení, paradoxně jde přitom o nejméně populární model z celé trojice.

Nová generace křemíko-uhlíkových baterií by měla řešit dosavadní problémy s výrobními náklady a výtěžností. Samsung v poslední době masivně investoval do vývoje této technologie a podle dostupných informací se podařilo vyřešit i problémy s rozpínáním materiálu. To mimo jiné povzbudilo i Apple, který údajně zvažuje nasazení tenčích baterií tohoto typu v řadě iPhone 17.

Ocenili byste větší baterie v telefonech od Samsungu?

Zdroj: FNNews