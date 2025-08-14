Utajovaný Samsung odhalen v benchmarku! Dostane špičkový a dosud neoznámený čipset Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 Edge se ukázal v benchmarku s nepředstaveným čipsetem Snapdragon 8 Elite 2 Výkon narostl o 8 % v single-core a o 22 % v multi-core oproti současné generaci Qualcomm představí nový čipset už 23. září, což mění zaběhnutý kalendář uvedení vlajek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 V databázi Geekbench se objevil zajímavý úlovek – Samsung SM-S947U, což by měla být americká verze připravovaného Galaxy S26 Edge. Telefon běží na dosud nepředstaveném čipsetu Snapdragon 8 Elite 2, který Qualcomm oficiálně ukáže až za měsíc. Samsung tak evidentně dostává nové čipy s velkým předstihem pro testování a optimalizaci. Nový procesor obsahuje osm jader – dvě výkonná běžící na frekvenci 4,74 GHz a šest úspornějších s taktem 3,63 GHz. To je slušný nárůst oproti současnému Snapdragonu 8 Elite, který má frekvence 4,32 GHz a 3,53 GHz. Samsung však mohl dostat speciální verzi s vyššími takty, podobně jako tomu bylo u předchozích generací. Benchmark čísla versus realita Galaxy S26 Edge dosáhl skóre 3 393 bodů v single-core a 11 515 bodů v multi-core testu. Pro srovnání – současný S25 Edge má výsledky 3 131 a 9 391 bodů. Matematika je jednoduchá: nárůst o 8 procent u jednoho jádra a 22 procent u všech jader. V praxi to znamená, že běžné aplikace poběží jen o trochu svižněji – těch 8 % u single-core poznáte jen při specifických úlohách. Větší skok u multi-core výkonu ocení hlavně náročnější uživatelé při renderování videa, hraní her nebo používání AI funkcí. Je ale třeba zdůraznit, že jde o předprodukční jednotku – finální verze bude nejspíš ještě o něco rychlejší. Qualcomm mění pravidla hry Qualcomm letos překvapivě posunul termín představení své vlajkové novinky. Snapdragon Summit se uskuteční už 23. až 25. září, což je o měsíc dřív než loni. To znamená, že čínští výrobci jako Xiaomi, OnePlus nebo Oppo stihnou pravděpodobně představit své vlajky s novým čipsetem ještě před koncem září. Pro Samsung je to trochu nepříjemná situace. Korejci tradičně představují nové Galaxy S až v lednu nebo únoru, takže jejich telefony přijdou na trh s několikaměsíčním zpožděním za konkurencí. To bude případ i modelu Edge, jenž příští rok vystřídá v portfoliu model Plus. Edge jako odpověď na čínskou konkurenci? Samsung s modelem Edge reaguje na trend ultratenkých vlajkových telefonů. Čínská konkurence v čele s Xiaomi, Oppo a Vivo předvádí, že jde udělat výkonný telefon v těle tenkém kolem 6 milimetrů. Otázkou zůstává, jaké kompromisy Samsung udělá – tenké telefony obvykle trpí menší baterií a horším chlazením, což vlastně současný S25 Edge potvrzuje. Lákal by vás tenký telefon od Samsungu? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 Samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Edge Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.