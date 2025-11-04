Řada Samsung Galaxy S26 má dorazit až koncem února. Možná známe přesné datum Hlavní stránka Zprávičky Jihokorejský deník Money Today potvrdil únorové představení řady Galaxy S26 Samsung oznámí novinky 25. února v San Francisku místo tradičního ledna Důvodem zpoždění jsou změny v produktové řadě a vývoj čipsetu Exynos 2600 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Spekulace o problémech s vývojem řady Samsung Galaxy S26 dostávají konkrétnější obrysy. Podle jihokorejského deníku Money Today se Samsung definitivně rozhodl, že příští generaci vlajkových telefonů představí až 25. února 2026 v San Franciscu. To znamená měsíční zpoždění oproti letošní řadě Galaxy S25, která debutovala 22. ledna. Zrušený Edge komplikuje plány Money Today uvádí, že hlavním důvodem odložení jsou změny v produktové strategii – tedy nic nového. Jak už víme, Samsung původně plánoval nahradit model Plus variantou Edge, ale kvůli slabým prodejům Galaxy S25 Edge se rozhodl vrátit k osvědčené trojici – základní model, Plus a Ultra. Tato změna si vyžádala dodatečný vývoj modelu Galaxy S26 Plus, který teď firma dohání v rekordním čase. Otočka o sto osmdesát: Samsung prý ruší Galaxy S26 Edge, důvod přitom není překvapivý Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zpoždění se projevuje i v harmonogramu výroby. Zatímco Galaxy S26 Ultra vstoupí do masové produkce už v prosinci, základní model následuje v lednu a problematický Galaxy S26 Plus až v únoru 2026. Samsung tak ztrácí výhodu brzké premiéry, kterou měl v posledních letech oproti konkurenci. Svou roli prý hraje i Exynos 2600 Dalším faktorem je podle korejských zdrojů vývoj vlastního procesoru Exynos 2600, který by měl pohánět všechny tři modely včetně Ultra verze. Je ale pravděpodobné, že na alespoň některé trhy dorazí telefony se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Podle dostupných informací má čipset Exynos 2600 dosahovat špičkového výkonu – v testech Geekbench, na které média a leakeři upozorňovali minulý týden, získal 3 455 bodů v single-core a 11 621 bodů v multi-core testu. My dnes na sociální síti X objevili příspěvek (viz níže) údajně dokumentující skóre 3 960 a 12 121 bodů. Jeho pravost však nedovedeme blíže ověřit. Lovely day to you all. Greetings from Samsung.#exynos2600 pic.twitter.com/PL8Lj2LiL8— Schrodinger (@phonefuturist) November 3, 2025 San Francisco kvůli důrazu na AI Volba San Francisca jako místa premiéry pak není náhodná. Money Today cituje zdroje blízké Samsungu, podle kterých chce firma zdůraznit zaměření na umělou inteligenci. San Francisco je považováno za centrum AI průmyslu a Samsung tam naposledy představoval řadu Galaxy S23 v roce 2023. Vadí vám posunutí premiéry Galaxy S26 na konec února? Zdroj: Money Today O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Galaxy Unpacked Samsung Samsung Galaxy S26 únik vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.