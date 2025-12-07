Řada Samsung Galaxy S26 může přinést kýžené vylepšení bezdrátového nabíjení Hlavní stránka Zprávičky Samsung údajně pracuje na novém magnetické bezdrátové nabíječce s výkonem 25 W S označením EP-P2900 by měla dorazit spolu s řadou Galaxy S26 Současné smartphony značky podporují bezdrátové nabíjení maximálně 15 W Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung se zřejmě chystá zrychlit bezdrátové nabíjení u své příští vlajkové řady Galaxy S26. Podle informací serveru WinFuture totiž společnost vyvíjí novou magnetickou nabíječku, která by měla podporovat výkon až 25 W. To představuje téměř dvojnásobek oproti současnému limitu 15 W u stávajících zařízení. Nová nabíječka s podporou spousty zařízení Chystaná nabíječka nese modelové označení EP-P2900 a podle dostupných dat by měla být k dispozici v tmavě šedé barvě. Díky integrovaným magnetům se připevní přímo na záda telefonu podobně jako řešení MagSafe od Apple. Kompatibilní by přitom měla být nejen s řadou Galaxy S, ale také se skládacími modely Galaxy Z a sluchátky Galaxy Buds. Samsung omylem předvedl design řady Galaxy S26. V nadstavbě One UI 8.5 se našly jejich rendery Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Rozdílné rychlosti podle modelu Server GSMArena připomíná, že podle dřívějších úniků dostane plných 25 W bezdrátově pouze topmodel Galaxy S26 Ultra. Modely Galaxy S26 a S26+ by se údajně měly spokojit s 20 W. Co se týče kabelového nabíjení, Galaxy S26 Ultra má údajně podporovat až 60 W, zatímco S26+ nabídne 45 W a základní S26 zůstane na 25 W. Samsung má v této souvislosti pracovat na technologii Super Fast Charging 3.0. Ocenili byste rychlejší bezdrátové nabíjení u Galaxy S26? Zdroje: WinFuture, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátové nabíjení Samsung Samsung Galaxy S26 vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.