Samsung omylem předvedl design řady Galaxy S26. V nadstavbě One UI 8.5 se našly jejich rendery Hlavní stránka Zprávičky Samsung nechtěně prozradil design řady Galaxy S26 prostřednictvím vlastní nadstavby One UI 8.5 Rendery potvrzují vertikálně uspořádané fotoaparáty u všech tří modelů Nová vlajková řada by měla dorazit začátkem příštího roku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.12.2025 06:00 2 komentáře 2 Úniky informací o chystaných smartphonech jsou na denním pořádku, ale tentokrát si za odhalení může Samsung svým způsobem sám. Redaktoři serveru Android Authority totiž v kódu nadstavby One UI 8.5 objevili rendery celé řady Galaxy S26, které prozrazují design chystaných vlajkových lodí. Kódová označení prozradila vše V softwaru se měly nacházet dva snímky. První zjevně zobrazuje telefony s interními kódovými názvy M1 a M2, které podle předchozích úniků odpovídají modelům Galaxy S26 a Galaxy S26 Plus. Druhý render pak patří zařízení s označením M3, což je kódové jméno pro Galaxy S26 Ultra. Základní modely podle obrázků dostanou tři vertikálně uspořádané objektivy v oválném fotomodulu – vzhledem se tak přiblíží skládačkám Galaxy Z Fold. U verze Ultra pak najdeme stejné uspořádání trojice hlavních kamer, ale dva další senzory budou umístěny samostatně vedle hlavního ostrůvku. Design na snímcích odpovídá renderům, které již dříve zveřejnil uznávaný leaker Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks. Co říkáte na design nových Galaxy S26? Zdroj: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář render Samsung Samsung Galaxy S26 únik vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.