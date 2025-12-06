TOPlist

Samsung omylem předvedl design řady Galaxy S26. V nadstavbě One UI 8.5 se našly jejich rendery

  • Samsung nechtěně prozradil design řady Galaxy S26 prostřednictvím vlastní nadstavby One UI 8.5
  • Rendery potvrzují vertikálně uspořádané fotoaparáty u všech tří modelů
  • Nová vlajková řada by měla dorazit začátkem příštího roku

6.12.2025 06:00
samsung galaxy s25 ultra s darkem v pozadi

Úniky informací o chystaných smartphonech jsou na denním pořádku, ale tentokrát si za odhalení může Samsung svým způsobem sám. Redaktoři serveru Android Authority totiž v kódu nadstavby One UI 8.5 objevili rendery celé řady Galaxy S26, které prozrazují design chystaných vlajkových lodí.

Kódová označení prozradila vše

V softwaru se měly nacházet dva snímky. První zjevně zobrazuje telefony s interními kódovými názvy M1 a M2, které podle předchozích úniků odpovídají modelům Galaxy S26 a Galaxy S26 Plus. Druhý render pak patří zařízení s označením M3, což je kódové jméno pro Galaxy S26 Ultra.

samsung galaxy s26 a s26 plus one ui 8.5 unik
samsung galaxy s26 ultra one ui 8.5 unik

Základní modely podle obrázků dostanou tři vertikálně uspořádané objektivy v oválném fotomodulu – vzhledem se tak přiblíží skládačkám Galaxy Z Fold. U verze Ultra pak najdeme stejné uspořádání trojice hlavních kamer, ale dva další senzory budou umístěny samostatně vedle hlavního ostrůvku.

Design na snímcích odpovídá renderům, které již dříve zveřejnil uznávaný leaker Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks.

Co říkáte na design nových Galaxy S26?

Zdroj: Android Authority

