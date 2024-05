Samsung chystá bombu, která vylepší výdrž a výkon! Objevit by se mohla už v řadě Galaxy S26

Podle nejnovějších informací se Samsung chystá na éru 2nm čipsetů

Mohl by se stát zároveň prvním výrobcem s touto výrobní technologií

První 2nm čip by měl dostat označení Exynos 2600

Jihokorejský gigant Samsung usilovně údajně pracuje na vývoji 2nm procesu. Cílem je prý stát se prvním výrobcem, který uvede na trh 2nm čipy a překonat tak svého největšího konkurenta, TSMC. Podle informací ze zdrojů v oboru Samsung již obdržel první objednávku na výrobu 2nm čipů od japonské společnosti Preferred Networks (PFN), která se specializuje na IoT a vývoj strojového učení. Výhoda této technologie bude samozřejmě tkvět v lepší energetické efektivitě. Telefony tak budou mít nejen lepší výdrž, ale zároveň budou méně náročné na energii, takže bychom se měli dočkat prodloužení výdrže baterie v telefonech.

Projekt s kódovým označením „Tethys“ by pak mohl být klíčový pro budoucnost procesorů Exynos od Samsungu. Zprávy naznačují, že výsledkem projektu bude 2nm čip s označením Exynos 2600, který by se mohl stát srdcem chystané řady smartphonů Galaxy S26 a to globálně. Firma chce logicky ušetřit a také dokázat celému světu, že čipy vlastní výroby mají takovou kvalitu, aby mohly sloužit v nejlepších telefonech celého portfolia, tedy s jednou výjimkou. Tu tvoří skládací telefony, jež jihokorejská firma zatím ponechá Qualcommu. Očekává se, že masová výroba 2nm čipů „Tethys“ bude zahájena v roce 2025.

Samsung není samozřejmě jediným gigantem, který se chystá na 2nm éru. TSMC, největší světový výrobce čipů, který mmj. dodává čipy právě Qualcommu, rovněž pracuje na 2nm technologii a masovou výrobu plánuje zahájit taktéž v roce 2025. Souboj o dominanci na trhu s nejmodernějšími čipy tak nabere na obrátkách a bude zajímavé sledovat, kdo se stane vítězem.

Jaké máte zkušenosti s čipy Exynos od Samsungu?

