Odpočet začal: Samsung za pár hodin představí řadu Galaxy S25. Jak a kde ji sledovat?

Reklama

Jihokorejský Samsung dnes večer oficiálně odhalí svou nejnovější vlajkovou řadu Galaxy S25. Premiéra proběhne formou živě přenášené konference Galaxy Unpacked, kterou můžete sledovat na oficiálním YouTube kanálu výrobce nebo přímo zde na našem webu. Stream začíná v 19:00 středoevropského času.

Přestože většina specifikací již prosákla na veřejnost, některé detaily zůstávají zahaleny tajemstvím. Jednou z největších otázek je počet představených modelů – vedle klasického tria Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra by se mohl ukázat také odlehčený model Galaxy S25 Slim.

Ten by se však podle dostupných informací nemusel dostat na všechny trhy. Zatímco v Evropě, Asii a Africe by měl být k dispozici, severoamerický trh se ho nedočká. Důvody tohoto rozhodnutí by měly zaznít během dnešní prezentace.

Spekuluje se také o možném zdražení některých variant. To by se však mělo týkat především verzí s vyšší kapacitou úložiště. Základní modely by si měly zachovat loňské cenovky. V rámci předobjednávkové akce navíc Samsung tradičně nabízí upgrade úložiště zdarma.

Detailní představení všech novinek včetně kompletních specifikací, cen a termínů uvedení na český trh přineseme ihned po skončení konference. Budeme se také věnovat všem zajímavým funkcím a vylepšením, která nová řada Galaxy S25 přináší.

Co očekáváte od telefonů řady Galaxy S25?